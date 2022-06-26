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    Соціум

    Спалах мавпячої віспи: ВООЗ оцінила рівень загрози

    ВООЗ не оголошує спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я,&nbsp;що має міжнародне значення - Спалах мавпячої віспи: ВООЗ оцінила рівень загрози
    ВООЗ не оголошує спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення
    фото з відкритих джерел

    Визначено список факторів, коли статус хвороби може бути переглянуто

    Віспа мавп не є сьогодні надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення. Тому ВООЗ не дає захворюванню вищий рівень попередження. Про це ідеться у звіті організації.

    У той же час, визначено цілий список факторів, коли цей статус хвороби може бути переглянуто. Зокрема, важливо звертати увагу на динаміку збільшення кількості виявлених випадків, на підвищену тяжкість перебігу хвороби, збільшення числа випадків в уразливих групах, серед яких вагітні жінки й діти та ін.

    Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі, оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

    Нагадаємо, генетичний аналіз вірусу мавпячої віспи, здійснений дослідниками з різних країн, показує що інфекція циркулює серед людей з 2018 року.

    Зазначається, що чимало випадків захворювання в Африці пов'язані з контактом людей із дикими тваринами або використанням продуктів тваринного походження в медичних або культурних цілях.

    Тим часом всесвітня мережа охорони здоров'я (WHN) у четвер заявила, що спалах мавпячої віспи є пандемією. У WHN вважають, що оголошення пандемії спростить боротьбу з поширенням хвороби.

    Нагадаємо, мавпяча віспа підбирається до України.

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    Спалах мавпячої віспи: ВООЗ оцінила рівень загрози