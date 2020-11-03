В Україні вводяться нові штрафи для підприємців за відсутність масок у клієнтів

Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №3890

В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Про це стало відомо на засіданні Ради.

Документ передбачає, що для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн – 5100 грн).

Штрафувати будуть:

за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно,

невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

«Підприємство, установа, організація, громадянин – суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – зазначено в тексті закону.

Нагадаємо, що Степанов попросив Раду запровадити штрафи за відсутність масок.

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