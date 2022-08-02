На Харківщині ворог знищив фермерське господарство (фото)

У Чугуївському районі зранку окупанти влучили в одне із виробництв

Рашисти атакували виключно цивільну інфраструктуру області

Минулої ночі у Харкові було спокійно, ударів ворога не зафіксовано, а от область ворог атакував декілька разів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області.

Синєгубов наголошує, що постраждала виключно цивільна інфраструктура. «У Чугуївському районі зранку окупанти влучили в одне із виробництв. Як наслідок – зруйновані будівлі та потужності. Вночі росіяни обстріляли с. Циркуни, Харківського району, пошкоджений житловий будинок», – заявив Синєгубов.

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За його даними, кілька разів наносили удари і по Черкаським Тишках, були влучання по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження.

У Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих унаслідок російських обстрілів не було.

Синєгубов також нагадує, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. «Наші захисники продовжують тримати свої позиції та знищувати живу силу та техніку ворога. Минулої доби окупанти здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, однак відступили після удару ЗСУ по позиціях окупантів», – резюмував Синєгубов.

Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні.