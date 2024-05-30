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Унаслідок нічної атаки на Керч постраждало два порома: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Унаслідок нічної атаки на Керч постраждало два порома: деталі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У тимчасово окупованих містах Керч та Джанкой лунали вночі вибухи

У ніч проти 30 травня 2024 року в тимчасово окупованій Керчі пролунало, за різними підрахунками місцевих жителів, від шести до 20 вибухів, повідомляє Telegrаm-канал Astra.

Російська окупаційна влада заявила, що, мовляв, під час відбиття атаки по об'єктах транспортної інфраструктури м. Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний та залізничний – пошкоджено скління надбудов.

«Жертв серед моряків та цивільних немає. Після оцінки пошкоджень роботу поромної переправи буде відновлено», – йдеться у повідомленні. 

Також міст через Керченську протоку був перекритий, але потім окупанти відновили його роботу. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому місті Керч та Джанкой лунали вночі вибухи.

До слова, успішна ліквідація російського корвету «Циклон» у тимчасово окупованому Севастополі свідчить про успіх України при проведенні скоординованих ударів по російському флоту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, 19 травня українські сили провели скоординовану дальню атаку на порт у Севастополі. Атака, яка включала комбінацію ударів дронів і ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACM), майже напевно призвела до затоплення корвета «Циклон».

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Теги: відео влада окупанти

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