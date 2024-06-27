Роковини ракетного удару по Кременчуку. Як це було

27 червня 2022 року росіяни надзвуковою протикорабельною ракетою Х-22 вдарили по ТЦ «Амстор»

Внаслідок атаки РФ загинуло 22 людей, а ще понад 100 – постраждали

Сьогодні, 27 червня в Кременчуці, на майданчику біля колишнього ТЦ «Амстор» вшанували пам'ять жертв трагедії, що сталася два роки тому – терористичного акту, що здійснила Росія. Про це повідомляють у Полтавській обласній адміністрації.

Внаслідок ракетного удару того дня загинуло 22 людей, понад 100 поранено та повністю знищено будівлю торговельного центру.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять жертв ракетного удару та всіх, хто загинув внаслідок російської військової агресії.

Квіти пам’яті поклали родичі загиблих, правоохоронці, рятувальники, містяни, представники Полтавської ОВА фото: poda.gov.ua

Панахиду за загиблими провів митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. Також квіти пам’яті поклали й у сквері, який заклали в пам’ять про традегію.

27 червня 2022 року о 15:51 росіяни надзвуковою протикорабельною ракетою Х-22 вдарили по торговому центрі «Амстор», що знаходиться в місті Кременчук Полтавської області. Тоді внаслідок атаки РФ загинуло 22 людей, а ще понад 100 – постраждали.

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27 червня 2022 року росіяни надзвуковою протикорабельною ракетою Х-22 вдарили по ТЦ «Амстор» фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Російські загарбники навмисно вчинили цей терористичний акт, а потім брехали про міфічні «бази НАТО, найманців та нацистів». Про це свідчили записи із камер відеоспостереження.

Володимир Зеленський тоді назвав удар по ТРЦ «одним з найбільш зухвалих терактів в історії Європи».

Позаминулого року російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавська область. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.