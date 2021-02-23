Вояж Зеленського на день закоханих в Емірати коштував бюджету 1,7 млн грн

Разом з президентом до ОАЕ летіли 10 осіб

Переліт президентського борту в Об’єднані Арабські Емірати 13-15 лютого 2021 року коштував українським платникам податків 1 688 199 грн. Літак перевозив 10 представників української делегації. Про це розповіли журналісти Bihus.Info.

Перельоти глави держави оплачує управління справами президента (ДУС) з коштів держбюджету. Інформація про оплату борту, який перевозив президента в ОАЕ, вже розміщена на порталі публічних фінансів.

Крім того, на запит журналістів Офіс президента повідомив, хто летів в ОАЕ у спецлітаку ДАП «Україна» разом з Володимиром Зеленським.

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Окрім президента і першої леді, борт перевозив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву, голову «Укравтодору» Олександра Кубракова, голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, гендиректора концерну «Укроборонпром» Юрія Гусєва та прессекретарку президента Юлію Мендель.

Нагадаємо, у 2019 році Володимир Зеленський ставив питання, чому попередній президент не продав президентські літаки.

Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрів Новий рік у державній резиденції «Синьогора». Президентський візит на Івано-Франківщину у новорічні свята обійшовся платникам податків у мінімум 391 тисяч 600 гривень.

Візит Зеленського до «Синьогори» – це лише частина бюджетних витрат, які напряму пов’язані з президентом. За підрахунками журналістів у 2020-му безпосереднього на главу держави було витрачено 30,8 мільйонів гривень.

Зокрема, понад 22 мільйони – на перельоти Зеленського, 4,8 мільйони на забезпечення «заходів за участі президента» автобазою ДУС, 3,4 мільйони – на утримання державної дачі в Конча-Заспі, куди він переїхав влітку 2020-го.

Це мінімальні підрахунки, адже дізнатись видатки Управління державної охорони на захист президента і його родини неможливо, оскільки навіть інформація про кількість залучених до цього людей є секретною. Але можна припустити, що мова йде про додаткові десятки мільйонів гривень на рік, адже загальний бюджет УДО – 1,5 мільярди гривень на рік.

Як писав Главком, Зеленський проводив перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель. У соцмережі Instagram уже з’явилася низка світлин із очільником держави. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.

Нагадаємо, що Зеленський у 2020 році відпочивав щонайменше чотири рази.