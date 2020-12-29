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    У 2020 році Зеленський відпочивав щонайменше чотири рази

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    <span>&nbsp;І</span><span>з 19 до 29 липня</span><span>&nbsp;голова держави відпочивав на <span>&laquo;</span>дачі Хрущова<span>&raquo;</span> на Херсонщині</span> - У 2020 році Зеленський відпочивав щонайменше чотири рази
     Із 19 до 29 липня голова держави відпочивав на «дачі Хрущова» на Херсонщині
    Фото: вільні джерела

    2 січня Зеленський поїхав у скандальну відпустку в Омані

    Президент України Володимир Зеленський у 2020 році відпочивав щонайменше чотири рази. Про це написав журналіст Сергій Руденко на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, перший раз президент відпочивав із 31 грудня 2019 року до 2 січня 2020 року в Буковелі Івано-Франківської області.

    Потім із 2 до 9 січня Зеленський поїхав у скандальну відпустку в Омані. Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

    Руденко згадав, що з 19 до 29 липня голова держави відпочивав на «дачі Хрущова», що на острові Бірючий у Херсонській області.

    А з 26 вересня президент України перебував на Закарпатті в санаторному комплексі «Деренівська Купіль». У ЗМІ писали, що очільник держави відпочивав в одному з найкращих санаторних комплексів регіону кілька днів.

    «Із 31 грудня планується відпочинок Зеленського і його сім'ї в західній резиденції в Гуті Івано-Франківської області. Добре живеш...», – підсумував Руденко.

    У коментарях користувачі також назвали вимушеним відпочинком перебування президента в лікарні «Феофанія» в Києві під час його коронавірусної хвороби.

    Нагадаємо, зустріти новий 2021 рік удома, в колі родини, планують 81% українців. Натомість майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.
    Теги: Адміністрація Президента Володимир Зеленський президент відпустка
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