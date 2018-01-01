Вперше у світі буде здійснено подорож на морському каяку з України до Гібралтару

Сергій Гордієнко першим в історії встановив державний прапор України на Північному Полюсі

Український історик та мандрівник, Сергій Гордієнко, планує здійснити нову експедицію на морському каяку в 2019 році у Середземному морі. Така подорож буде здійснена вперше у світі. Метою подорожі стане дослідження стану сучасної міграції. Також він закликає долучитися до матеріальної підтримки експедиції. Про це повідомили Сергій Гордієнко,



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Мандрівник Сергій Гордієнко

Сергій Гордієнко першим в історії встановив державний прапор України на Північному Полюсі

Український історик та мандрівник, Сергій Гордієнко, планує здійснити нову експедицію на морському каяку в 2019 році у Середземному морі. Така подорож буде здійснена вперше у світі. Метою подорожі стане дослідження стану сучасної міграції. Також він закликає долучитися до матеріальної підтримки експедиції. Про це повідомили Сергій Гордієнко, мандрівник, експерт по виживанню, професійний мандрівник. Віктор Кривенко, Голова народного Руху України, народний депутат під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

Наступна експедиція планується на 15 березня 2019 року. Під час подорожі мандрівник планує зібрати дані про стан сучасної міграції. Також він планує взяти інтерв’ю у представників українських діаспор.

«Подорож відбуватиметься на стандартному каяку, на якому я збираюсь дійти до Гібралтара. Далі я планую пройти пішки всю Європу по гірських системах та дійти до Відня. А далі сплавитися по Дунаю та потрапити до України», - розповідає Гордієнко. Загалом це близько 12 тис. км», - розповідає український мандрівник.

Віктор Кривенко, голова Народного руху, який із однопартійцями підтримували попередню подорож вздовж Чорноморського узбережжя професійного мандрівника, закликає долучитися українців до підготовки нової експедиції. Надсилати кошти можна на реквізити благодійного фонду ім. М. Бойчишена.

«Народна дипломатія має діяти. Це правильна річ, коли усі в світі бачать український прапор. Планується унікальний проект. Я сподіваюсь, що разом ми зможемо зібрати достатньо коштів», - зазначає голова народного Руху України.

Гордієнко Сергій Іванович – професійний мандрівник, один з провідних у світі фахівців з екстремального і одиночного виживання, історик-дослідник, міграціолог, етнограф, письменник

Нещодавно Гордієнко завершив останню експедицію «Міст співдружності». Маршрут експедиції в 4 тис. км, яку він подолав за 6 місяців. Також на базі зібраних матеріалів буде виданий посібник по психології виживання людини в екстремальних умовах, запуск авторського спецкурсу «Стратегія виживання людини в екстремальних умовах і ситуаціях».

Також Сергій Гордієнко першим в історії встановив державний прапор України на Північному Полюсі.

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