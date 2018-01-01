Торік Київ відвідало 1,6 млн іноземців

У 2017 році туристичний збір склав 25 мільйонів гривень

Минулого року Київ відвідало 1,6 мільйона іноземних гостей, а це на 25% більше, ніж у 2016-му. Про це йдеться у звіті про виконання у 2017 році завдань і заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві, який сьогодні заслухали депутати Київради на засіданні постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.



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Хорошою рекламою для Києва став пісенний конкурс «Євробачення»

У 2017 році туристичний збір склав 25 мільйонів гривень

Минулого року Київ відвідало 1,6 мільйона іноземних гостей, а це на 25% більше, ніж у 2016-му. Про це йдеться у звіті про виконання у 2017 році завдань і заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві, який сьогодні заслухали депутати Київради на засіданні постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Більш охоче до столиці приїжджали і самі українці. Торік місто відвідало 850 тисяч внутрішніх туристів проти 720 тисяч у 2016-му. Українська столиця стає дедалі популярнішим як діловим, так і культурним центром Європи. Хорошою рекламою для Києва став пісенний конкурс «Євробачення», кажуть у мерії.

«Це приємно, що з кожним роком Київ набуває все більшої популярності на міжнародній арені. Відмічу, що зі зростанням туристичного потоку місто отримує все більше доходів до бюджету. Так, у 2017 році, туристичний збір склав 25 мільйонів гривень. Це дуже хороший показник, якщо врахувати, що у 2016 ця цифра становила 18,8 мільйонів гривень. Тобто, простіше кажучи, прибутки зросли на чверть», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Зупинятися на досягнутому в місті не збираються. У планах зробити Київ ще більш привабливим для відвідувачів. Уже цього року столична влада хоче встановити ще один комунальний туристично-інформаційний центр у самому серці столиці – поруч з Європейською площею. Зараз такі центри працюють в двох аеропортах та одному торгово-розважальному закладі. А на залізничному вокзалі та перед будівлею мерії створити фотозони з встановленням 3-Д конструкції туристичного логотипу. І надалі впроваджуватимуть в Києві і туристичні ID-картки Kyiv Pass.

Із важливих подій, на які чекає столиця у 2018 році – проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок 2017/2018. Очікувана кількість гостей, як іноземних, так і внутрішніх – 120 тисяч.