Впровадження електронного суду у зародковій стадії, гальмує Рада

Відповідальними за провал вказаної реформи є підрозділи Державної судової адміністрації, вважає Голова Верховного суду

Використання інформаційних технологій під час розгляду судових справ давно вирішене в більшості розвинених країн Європи та світу. Натомість в Україні знаходиться у зародковій стадії, наголосив Голова Верховного суду Всеволод Князєв в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

Він зазначив, що впродовж чотирьох останніх років електронний суд так і не був створений відповідними службами. Князєв назвав підрозділи Державної судової адміністрації відповідальними за провал цієї реформи. Незважаючи на величезну кількість грошей, це сотні мільйонів гривень, виділених за весь попередній період, держава не змогла навіть на десять відсотків просунутися у напрямку створенні електронного суду.

«У результаті, ми опинилися в ситуації, коли і фізично неможливо добратися до суду, і електронного суду, по суті, немає», – констатував Голова Верховного суду.

За його словами, Верховний суд розробив законопроєкт, який дає можливість слухати справи у віддаленому режимі. Також налагодив співпрацю з польськими колегами, які нещодавно перейшли у формат електронного суду. Їхня система організації судочинства дуже схожа на нашу. Тому тепер ми напрацьовуємо разом із ними методику, сказав Всеволод Князєв.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує парламентська монобільшість та профільний комітет законопроєкт та ідеї щодо оперативного впровадження електронного суду, Голова Верховного суду заявив: поки що сходимося не з усіх питань, і підтримки парламенту з впровадження віддаленого розгляду справ наразі немає.