В Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу

З початку пандемії вірусологічний моніторинг в Україні було організовано неналежно

Епідеміолог запевняє, що вакцини компаній AstraZeneca, Pfizer та Moderna захищають від британського штаму

На сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу. Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомила головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград.

Фахівчиня зазначила, що у відслідковуванні пандемії повинно бути три компоненти: надання медичної допомоги; вірусологічний моніторинг; епідеміологічна складова.

«Щодо другої складової. Вона не була зорганізована в Україні належно, тому дані по штамах – це ті, які ми отримували з-за кордону, куди доставлялися зразки, ми отримували із запізненням. Тепер уже в Україні розпочато свої дослідження… Сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів вірусів», – сказала епідеміолог.

За її словами, занесення інфекції в Україну відбувається з різних територій, в тому числі і з Європи та африканського континенту. Зафіксована циркуляція британського штаму, в тому числі й видозміненого. За словами Виноград, він уражає молодші вікові групи, зокрема дітей та підлітків.

Також епідеміолог повідомила, що внаслідок мутацій змінився патогенез вірусу та, відповідно, прогноз для пацієнтів. Крім того, частина ліків, які раніше вважалися перспективними для лікування Covid-19, виявляються недієвими, через що доводиться корегувати протоколи лікування інфекції.

Епідеміолог додала, що вакцини, які використовуються нині, є ефективними проти мутованих штамів коронавірусу.

«Всі виробники вакцин розглядають можливість заміни і випуску нових вакцин із спрямованістю щодо «мутантів», але на сьогодні ті вакцини, які використовують, є ефективними», – сказала Виноград.

За її словами, питання ефективності розроблених вакцин проти нових штамів коронавірусу з'явилося відразу після повідомлень про їхнє виявлення. За результатами проведених досліджень виявилося, що вакцини компаній AstraZeneca, Pfizer та Moderna захищають від британського штаму, хоча й з нижчою ефективністю. Нігерійський штам має інші мутації й ефективність вакцини AstraZeneca проти нього серйозно знизилася.

Як повідомлялося, в Україні вакциновано від Covid-19 198465 осіб, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.

Степанов заявив, що Україна може укласти договори на постачання вакцин від американського виробника.

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