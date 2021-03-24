Новий штам виявлений у пацієнтів, які отримують амбулаторне лікування

У Бельгії виявили новий штам коронавірусу.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Новий штам виявили в бельгійському Льєжі. Він являє собою нову мутацію, і на його частку припадає близько 4% загальної кількості випадків Covid-19, виявлених в Бельгії.

Але він заінтригував вчених безпрецедентним чином мутації.

Новий штам поводиться не так, як інші. Зазвичай відбувається втрата фрагментів ДНК копіями. Бельгійський варіант, навпаки, збирає безліч доповнень.

Вчені повідомляють, що поки рано говорити, чи є він більш заразним або більш смертельним, ніж інші варіанти. Також поки нічого не відомо до його стійкості до вакцин.

Новий штам виявлений у пацієнтів, які отримують амбулаторне лікування, а не тих, що в відділеннях інтенсивної терапії.

Зараз штам B 1.214 не класифікується як проблемний різновид, на відміну від його південноафриканського, британського і бразильського видів коронавірусу.

Його вперше виявили в січні в Бельгії, але він цілком міг прибути з Африки, звідки прилетіли пасажирами.

Зазначимо, що в Україні смертність від коронавірусу зростає з кожним днем. 22 березня від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії - 333. Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.

Всього за добу 22 березня підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та у Києві.

Додамо, що українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

Повідомлялося, що нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає «нестандартну» відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

Раніше стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

У Міністерстві охорони здоров'я планують розглянути необхідність внесення змін до протоколу лікування коронавірусної хвороби.

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