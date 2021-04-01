У двох областях виявили «південноафриканський» штам коронавірусу

«Британський» та «південноафриканський» – це два штами, які є більш агресивними за попередні варіації

У двох областях України лабораторно підтвердили «південноафриканський» штам коронавірусу. При цьому «британський» штам виявили в усіх областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі каналу «Україна 24».

«Вчора ввечері отримали дані з Лондона. По всіх областях він («британський» штам, – ред.) зафіксовано. Більш того, у двох областях «південноафриканський» штам. Це два штами, які є більш агресивними за попередні варіації», –заявив очільник МОЗ.

Як повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

Також Степанов розповів про розповсюдження «британського» штаму .

Раніше стало відомо, що випадки зараження «британським» штамом коронавірусу виявили в Києві, Харкові, Дніпрі та Львові.

До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.