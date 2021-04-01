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    У двох областях виявили «південноафриканський» штам коронавірусу

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    Наявність в Україні &laquo;південноафриканського&raquo; штаму коронавірусу підтвердила лабораторія у Лондоні - У двох областях виявили «південноафриканський» штам коронавірусу
    Наявність в Україні «південноафриканського» штаму коронавірусу підтвердила лабораторія у Лондоні

    «Британський» та «південноафриканський» – це два штами, які є більш агресивними за попередні варіації

    У двох областях України лабораторно підтвердили «південноафриканський» штам коронавірусу. При цьому «британський» штам виявили в усіх областях.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі каналу «Україна 24».

    «Вчора ввечері отримали дані з Лондона. По всіх областях він («британський» штам, – ред.) зафіксовано. Більш того, у двох областях «південноафриканський» штам. Це два штами, які є більш агресивними за попередні варіації», –заявив очільник МОЗ.

    Як повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

    Також Степанов розповів про розповсюдження «британського» штаму .

    Раніше стало відомо, що випадки зараження «британським» штамом коронавірусу виявили в Києві, Харкові, Дніпрі та Львові.

    До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.

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      Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр медицина Україна Максим Степанов коронавірус
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