Вражає нервову систему. Інфекціоніст розказав про поширені коронавірусні ускладнення у дітей

Крамарєв наголосив, що дуже важко хвороба протікає у дітей, які мають супутні патології

Крамарєв розповів, що у стаціонар потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів

Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій Крамарєв розповів про наслідки, які спричиняє коронавірус у малолітніх пацієнтів.

В інтерв’ю «Главкому» фахівець, який бере участь у розробці протоколу лікування коронавірусної хвороби, зазначив що підступна хвороба вражає нервову систему дітей. «Це емоційна нестабільність, головні болі, плаксивість, дратівливість», – уточнив інфекціоніст.

За його словами, під час цієї нової хвилі коронавірусної хвороби до стаціонару потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів у порівнянні із попереднім спалахом. «Протікання Covid-19 у дітей стало важчим: у порівнянні з першою хвилею значно частіше потрібен кисень», – наголосив інфекціоніст.

За словами Сергія Крамарєва, дуже важко хвороба протікає у дітей, які мають супутні патології. Йдеться про ускладнення, пов’язані із роботою серця та нирок.

Тим часом, у столичних дитячих лікарнях збільшується кількість дітей, хворих на Сovid-19.

Варто наголосити, що 5 квітня столична влада суттєво посилює карантинні обмеження у місті. Аби послабити пандемію в Києві, зачиняються дитячі садочки, учнів молодшої школи слідом за старшою переходять на дистанційне навчання. Такий крок міських очільників дуже обурив деяких батьків, передусім тих, хто не може працювати дистанційно.

Водночас інфекціоніст акцентує увагу на тому, що таке рішення цілком обґрунтоване і закономірне, бо діти нині найбільше перебувають у зоні ризику.

Як раніше повідомляв «Главком», у столичних дитячих лікарнях збільшується кількість дітей, хворих на Сovid-19. Зокрема, у Київській інфекційній дитячій лікарні на вул. Дегтярівській, 23 ситуація за останній місяць стала критичною. Медзаклад поділили на дві зони: чиста, куди не потрапляють хворі на коронавірус, та брудна – бокси, де лікують пацієнтів, з підозрою або вже хворих на Сovid-19. За словами медиків, щодня привозять 10-15 дітей. У лікарні станом на кінець робочого тижня залишалося тільки одне вільне місце для дитини, хворої на Сovid-19.