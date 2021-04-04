У Харкові від коронавірусу помер знаний лікар

Лікар заразився коронавірусом після того, як прооперував хворого, у якого пізніше підтвердився діагноз

Після зараження у Бориса Менкуса загострилися хронічні захворювання

Головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер на 70-му році життя від наслідків коронавірусу. Про це повідомила заступник мера Харкова з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Світлана Горбунова-Рубан на своїй сторінці у Facebook.

Борис Менкус помер від наслідків коронавірусу в неділю, 4 квітня.

Головний лікар Харківської лікарні №18 заразився коронавірусом після того, як прооперував хворого, у якого пізніше підтвердився діагноз.

«Він захворів вірусною інфекцією COVID-19 в жовтні минулого року, після того як прооперував хворого, у якого після операції виявили COVID. Ситуація відразу була важкою – загострилися всі хронічні захворювання, в першу чергу, цукровий діабет. Вся медицина міста Харкова чесно боролася за його життя ... на жаль, не вийшло», – написала Горбунова-Рубан.

Відомо, що після зараження у Бориса Менкуса загострилися хронічні захворювання, а в грудні він упав у кому. У легендарного харківського лікаря залишилися двоє синів.

Додамо, що у Дніпрі від ускладнень коронавірусної інфекції помер головний лікар клінічної лікарні №4, депутат Дніпропетровської обласної ради Костянтин Чебанов.