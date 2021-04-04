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    У Харкові від коронавірусу помер знаний лікар

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    Лікар заразився коронавірусом після того, як прооперував хворого, у якого пізніше підтвердився діагноз - У Харкові від коронавірусу помер знаний лікар
    Лікар заразився коронавірусом після того, як прооперував хворого, у якого пізніше підтвердився діагноз
    Фото з відкритих джерел

    Після зараження у Бориса Менкуса загострилися хронічні захворювання

    Головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер на 70-му році життя від наслідків коронавірусу. Про це повідомила заступник мера Харкова з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Світлана Горбунова-Рубан на своїй сторінці у Facebook.

    Борис Менкус помер від наслідків коронавірусу в неділю, 4 квітня.

    Головний лікар Харківської лікарні №18 заразився коронавірусом після того, як прооперував хворого, у якого пізніше підтвердився діагноз.

    «Він захворів вірусною інфекцією COVID-19 в жовтні минулого року, після того як прооперував хворого, у якого після операції виявили COVID. Ситуація відразу була важкою – загострилися всі хронічні захворювання, в першу чергу, цукровий діабет. Вся медицина міста Харкова чесно боролася за його життя ... на жаль, не вийшло», – написала Горбунова-Рубан.

    Відомо, що після зараження у Бориса Менкуса загострилися хронічні захворювання, а в грудні він упав у кому. У легендарного харківського лікаря залишилися двоє синів.

    Додамо, що у Дніпрі від ускладнень коронавірусної інфекції помер головний лікар клінічної лікарні №4, депутат Дніпропетровської обласної ради Костянтин Чебанов.

    Теги: лікар смерть коронавірус
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