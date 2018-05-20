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    Всесвітньо відомого дизайнера розкритикували за образи на адресу моделей

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    Дизайнера Карла Лагерфельда розкритикували за образи на адресу моделей
    Дизайнера Карла Лагерфельда розкритикували за образи на адресу моделей

    Карл Лагерфельд назвав моделей «дурними»

    Модельєра та дизайнера Карла Лагерфельда розкритикували через його інтерв'ю, в якому він образив моделей та критично висловився щодо руху #MeToo та сексуальних домагань у модельній індустрії.

    Про це повідомляє Hollywood Reporter.

    Лагерфельд в інтерв’ю французькому виданню Numero заявив, що «вже ситий по горло» звинуваченнями у сексуальних домаганнях, які набули розголосу у Голлівуді та також мали місце і в індустрії моди.

    Говорячи про сам модельний бізнес він назвав моделей «дурними» та закликав «не залишати його один на один з цими убогими створіннями».

    Організація Model Alliance, яка захищає права моделей, закликала відреагувати на такі заяви Лагерфельда.

    «Те, що Лагерфельд називає моделей, які постраждали від домагань, «дурними» і «брудними», а також радить їм покинути свою професію, вимагає дій у відповідь», — йдеться у заяві організації.

    Німецькому та французькому кутюр'є Карлу Лагерфельду 84 роки. У світі він найбільш відомий як головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel.

    Нагадаємо, американська газета The New York Times та журнал New Yorker отримали премію Пулітцера за текст про сексуальні домагання у Голлівуді та звинувачення щодо продюсера Харві Вайнштейна.

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