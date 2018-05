Всесвітньо відомого дизайнера розкритикували за образи на адресу моделей

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дизайнера Карла Лагерфельда розкритикували за образи на адресу моделей

Модельєра та дизайнера Карла Лагерфельда розкритикували через його інтерв'ю, в якому він образив моделей та критично висловився щодо руху #MeToo та сексуальних домагань у модельній індустрії.

Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Лагерфельд в інтерв’ю французькому виданню Numero заявив, що «вже ситий по горло» звинуваченнями у сексуальних домаганнях, які набули розголосу у Голлівуді та також мали місце і в індустрії моди.

Говорячи про сам модельний бізнес він назвав моделей «дурними» та закликав «не залишати його один на один з цими убогими створіннями».

Організація Model Alliance, яка захищає права моделей, закликала відреагувати на такі заяви Лагерфельда.

«Те, що Лагерфельд називає моделей, які постраждали від домагань, «дурними» і «брудними», а також радить їм покинути свою професію, вимагає дій у відповідь», — йдеться у заяві організації.

Німецькому та французькому кутюр'є Карлу Лагерфельду 84 роки. У світі він найбільш відомий як головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel.

Нагадаємо, американська газета The New York Times та журнал New Yorker отримали премію Пулітцера за текст про сексуальні домагання у Голлівуді та звинувачення щодо продюсера Харві Вайнштейна.