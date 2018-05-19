Астафьева стала героиней чувственной фотосессии с псом и женихом

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даша Астафьева

Артистка выбрала для съемки нежное платье цвета кофе с молоком

Популярная отечественная певица и актриса Даша Астафьева, которая смело экспериментирует в фотосессиях, стала героиней новой лирической съемки. Артистка позирует в компании своего пса породы сиба-ину и женихом Артемом Кимом, пишет «Главком».

На фото она предстает в нежном легком платье цвета кофе с молоком. Хотя обычно она появляется на снимках в более обнаженном виде. Снимки делала фотограф Екатерина Кондратьева.

Вчера мы писали о другой фотосессии артистки, которую она также выложила в Instagram. На этих снимках она позирует в компании чернокожих парней, а также в эффектных нарядах с распахнутым декольте.