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    Астафьева стала героиней чувственной фотосессии с псом и женихом

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    Даша Астафьева
    Даша Астафьева

    Артистка выбрала для съемки нежное платье цвета кофе с молоком

    Популярная отечественная певица и актриса Даша Астафьева, которая смело экспериментирует в фотосессиях, стала героиней новой лирической съемки. Артистка позирует в компании своего пса породы сиба-ину и женихом Артемом Кимом, пишет «Главком».

    На фото она предстает в нежном легком платье цвета кофе с молоком. Хотя обычно она появляется на снимках в более обнаженном виде. Снимки делала фотограф Екатерина Кондратьева.

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    Астафьева стала героиней чувственной фотосессии с псом и женихом
    Астафьева стала героиней чувственной фотосессии с псом и женихом
    Астафьева стала героиней чувственной фотосессии с псом и женихом
    Астафьева стала героиней чувственной фотосессии с псом и женихом
    Астафьева стала героиней чувственной фотосессии с псом и женихом

    Вчера мы писали о другой фотосессии артистки, которую она также выложила в Instagram. На этих снимках она позирует в компании чернокожих парней, а также в эффектных нарядах с распахнутым декольте.

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