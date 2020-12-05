У США вакцинація від коронавірусу не буде обов'язковою – Байден

За даними дослідницького центру Pew Research Center, тільки 60% американців готові зробити щеплення від коронавірусу

Коли вакцина від Covid-19 стане доступною в США, зробити щеплення американців змушувати не будуть.

Про це заявив обраний президент Джо Байден, повідомляє BBC.

Виступаючи у Вілмінгтоні, штат Делавер, Байден зазначив, що нема потреби робити вакцину проти коронавірусу обов’язковою.

«Я зроблю все, що в моїх силах, як президент, щоб спонукати людей чинити правильно, а коли вони це зроблять, продемонструю, що це важливо», – сказав він.

За даними дослідницького центру Pew Research Center, тільки 60% американців готові зробити щеплення від коронавірусу. У вересні використовувати вакцину були готові 51% респондентів.

Як підкреслює видання, у п’ятницю віцепрезидент США Майк Пенс під час візиту до Центру контролю захворювань Атланти сказав, що федеральне схвалення вакцини проти коронавірусу може бути прийнято «через півтора тижня».

Раніше Джо Байден заявив, що публічно вакцинується від коронавірусу.

До слова, колишні президенти США – Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон заявили про готовність публічно пройти процедуру вакцинації від коронавірусної інфекції.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі дав пораду адміністрації майбутнього президента Джо Байдена щодо зниження захворюваності на коронавірус.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Вчені стверджують, що Covid-вакцина Moderna дає імунітет щонайменше на три місяці.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.