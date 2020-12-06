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    У світі

    В Аргентині вводять «податок мільйонера», щоб отримати гроші для боротьби з Covid-19

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    Багатим людям доведеться заплатити 3,5% своїх доходів, якщо їхні статки зберігаються в Аргентині - В Аргентині вводять «податок мільйонера», щоб отримати гроші для боротьби з Covid-19
    Багатим людям доведеться заплатити 3,5% своїх доходів, якщо їхні статки зберігаються в Аргентині

    Податок доведеться сплатити тим громадянам, у кого є активи на суму понад 200 млн песо (близько 2,5 млн доларів) – це близько 12 тисяч осіб

    Аргентинський парламент 4 грудня схвалив пропозицію залучити до скарбниці приблизно $3,7 млрд на боротьбу з епідемією коронавірусу, ввівши податок для власників багатомільйонних статків.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Одноразовий збір, який отримав назву «податок мільйонера», доведеться сплатити тим громадянам, у кого є активи на суму понад 200 млн песо (близько 2,5 млн доларів) – це близько 12 тисяч осіб.

    Один з авторів законопроєкту заявив, що нова норма торкнеться лише 0,8% платників податків.

    Отримані гроші підуть на закупівлю товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом, допомогу малому і середньому бізнесу, підтримку бідних районів і сприяння розвитку галузі природного газу.

    За словами сенаторки від керівної партії Анабель Фернандес Сагасти, введений податок «на багатство» екстраординарний, тому що країна опинилася в екстраординарних обставинах.

    Аргентина – третя за величиною економіка Латинської Америки – третій рік у рецесії. У країні зафіксовано високу інфляцію і різке зростання бідності.

    Теги: економіка гроші Аргентина коронавірус
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