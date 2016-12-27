Вулкан на Балі викинув стовп попелу на висоту в три кілометри

Виверження Агунга на острові очікують від середини вересня

Вулкан Агунг на індонезійському острові Балі викинув стовп диму та попелу близько трьох тисяч метрів заввишки у ніч на неділю, 26 листопада. Про це повідомляє інформагенція dpa з посиланням на речника місцевого відомства з надзвичайних ситуацій. Рівень імовірності виверження залишається на другому найвищому рівні. За даними фахівців, точний



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Виверження Агунга на острові очікують від середини вересня

Вулкан Агунг на індонезійському острові Балі викинув стовп диму та попелу близько трьох тисяч метрів заввишки у ніч на неділю, 26 листопада. Про це повідомляє інформагенція dpa з посиланням на речника місцевого відомства з надзвичайних ситуацій.

Рівень імовірності виверження залишається на другому найвищому рівні. За даними фахівців, точний прогноз, коли саме може статися виверження вулкану, зробити неможливо. Авіасполучення на острові поки що функціонує у звичайному режимі, скасовано лише декілька авіарейсів.

Органи влади закликали населення в радіусі 7,5 кілометрів від вулкану евакуюватися, пише AFP. Близько 25 тисяч людей нині перебувають у тимчасових притулках.

#MountAgung volcano in #Bali continues its eruption with a column of ash that is up to four km high. Flight warnings have been raised to red, Xinhua reports, citing national disaster management agency pic.twitter.com/lae7K8lWY1 — CGTN (@CGTNOfficial) November 26, 2017

Виверження Агунга на острові очікують від середини вересня. Наприкінці вересня на Балі евакуювали понад 120 тисяч людей. Невдовзі вони повернулися додому, однак вулкан залишається активним.

Востаннє виверження вулкану Агунг було в 1963 році. Тоді на Балі загинули більше 1100 людей.

Вулкан викинув стовп попелу та диму висотою понад 700 м від кратера.

Джерело: Deutsche Welle