Вулкан на Балі викинув стовп попелу на висоту в три кілометри

Виверження Агунга на острові очікують від середини вересня

Вулкан Агунг на індонезійському острові Балі викинув стовп диму та попелу близько трьох тисяч метрів заввишки у ніч на неділю, 26 листопада. Про це повідомляє інформагенція dpa з посиланням на речника місцевого відомства з надзвичайних ситуацій.

Рівень імовірності виверження залишається на другому найвищому рівні. За даними фахівців, точний прогноз, коли саме може статися виверження вулкану, зробити неможливо. Авіасполучення на острові поки що функціонує у звичайному режимі, скасовано лише декілька авіарейсів.

Органи влади закликали населення в радіусі 7,5 кілометрів від вулкану евакуюватися, пише AFP. Близько 25 тисяч людей нині перебувають у тимчасових притулках.

#MountAgung volcano in #Bali continues its eruption with a column of ash that is up to four km high. Flight warnings have been raised to red, Xinhua reports, citing national disaster management agency pic.twitter.com/lae7K8lWY1