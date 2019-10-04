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    В’ятрович обізвав Зеленського малоросом

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    <p>Появу Зеленського 29 вересня у Бабиному Яру в приватному порядку і лише увечері - після суспільного обурення, В&rsquo;ятрович назвав &laquo;дітвацтвом&raquo;</p> - В’ятрович обізвав Зеленського малоросом

    Появу Зеленського 29 вересня у Бабиному Яру в приватному порядку і лише увечері - після суспільного обурення, В’ятрович назвав «дітвацтвом»

    Ознаки «малоросійства» Зеленського проявилися у тому, що у Бабиному Яру не було офіційних заходів, і там не був присутній Зеленський як президент, зауважив В’ятрович

    Колишній директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що президент Володимир Зеленський однозначно є «малоросом» як актор і культурний діяч. Ознаки цього, на його думку, вже є і в політиці Зеленського.

    Про це В’ятрович сказав в ефірі програми Bihus.Info «Рольові Ігри».

    «Його культурні підходи - абсолютно малоросійські і дуже далекі від розуміння української культури. Чи Зеленський малорос як президент - поки що рано казати», - зазначив В’ятрович.

    Водночас він зауважив, що ознаки «малоросійства» Зеленського проявилися вже у тому, що у Бабиному Яру не було офіційних заходів, і на таких заходах не був присутній Зеленський як президент.

    «Це - відсутність уваги до пам’яті, до важливих питань, пов’язаних з минулим країни. Це - теж основа малоросійства. Він має ще можливості для того, щоб показати, що Зеленський-актор і Зеленський-президент - це трошки різні люди. Але хотілося б, щоб це робилося активніше та більш впевнено. Бо такі помилки, як з Бабиним Яром, - досить помітні і дуже викличні», - сказав колишній директор Інституту національної пам’яті.

    Те, що Зеленський з’явився 29 вересня у Бабиному Яру в приватному порядку і лише увечері, після суспільного обурення, В’ятрович назвав «дітвацтвом».

    Нагадаємо, у 78-і роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру у Києві в неділю відбувся традиційний «Марш пам’яті». Його учасники пройшли так званою «дорогою смерті»: від Лук’янівки (кінотеатр «Київська Русь») до знаку «Менора» у Бабиному Яру, де вшанували розстріляних там людей.

    Президент Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс «Бабин Яр» у приватному порядку.

    Прессекретарка президента України Юлія Мендель 29 вересня, коли відзначався день пам’яті жертв Бабиного Яру, побувала на концерті «Жіночого Кварталу» у Києві.

    До слова, у вересні  В'ятрович пішов з посади директора Інституту національної пам’яті.

    Адміністрація Президента історія Володимир В'ятрович українці культура Володимир Зеленський Бабин Яр Україна актор президент Юлія Мендель
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