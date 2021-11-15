Вже 19 регіонів: ще одна область переходить у «червону» зону

Вінниччина стала 19-м регіоном, враховуючи столицю, який переходить у «червону» зону карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 18 листопада Вінницьку область у «червону» зону карантину через поширення коронавірусу. Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Таким чином, Вінниччина стала 19-м регіоном, враховуючи столицю, який переходить у «червону» зону.

«Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області», – заявив міністр.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр Шмигаль назвав дві області, які першими можуть вийти з «червоної» зони. Натомість, за його словами, до потрапляння в «червону» зону карантину наближалася Вінницька область.

Станом на 15 листопада Київ та 17 областей перебувають у «червоній» зоні адаптивного карантину. У «помаранчевій» – п’ять регіонів, і дві області все ще перебувають у «жовтій»

Зазначимо, що «червона» зона (з найжорсткішими обмеженнями) передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки та на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів та закладів культури.

Крім цього, заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.

Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані від Covid-19 або матимуть негативний результат тесту.

Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили майже 11 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.