Грип відступає: у Києві значно знизилася захворюваність серед дітей

Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіло понад 5 тис. дітей

У столиці спостерігається зниження захворюваності на 5,3% порівняно з попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 8 до 14 листопада, зареєстровано понад 19,6 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 17,1%. Наразі показник захворюваності становить 661,8. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 5,3% у порівнянні з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 5299 (зниження на 18,4%), дорослих – 14306 осіб (зростання на 0,7%).

У структурі захворюваності діти становлять 27%, а на попередньому тижні – 34,4%. З них 42,5% – діти шкільного віку.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 2311 осіб, із них – 145 дітей.

Нагадаємо, за попередній тиждень у Києві було зареєстровано понад 20,6 тис. хворих на грип і ГРВІ.

В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників.

Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого

До слова, вчені виявили, що щеплення від грипу знижують ризик розвитку деменції.

Професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.

Читайте також: