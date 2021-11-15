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    Події в Україні

    Шмигаль назвав дві області, які першими можуть вийти з «червоної» зони

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    У двох&nbsp;&laquo;червоних&raquo; областях почалося покращення ситуації з коронавірусом - Шмигаль назвав дві області, які першими можуть вийти з «червоної» зони
    У двох «червоних» областях почалося покращення ситуації з коронавірусом
    фото: tvoemisto

    Два регіони можуть перейти з «червоної» зони карантину відразу в «жовту» та вийти з локдауну

    У двох «червоних» областях України почалося покращення ситуації з коронавірусом. Ідеться про Херсонську та Луганську області, заявив прем'єр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента, інформує пресслужба Офісу президента.

    Як розповів Шмигаль, Луганська та Херсонська області можуть перейти з «червоної» зони карантину відразу в «жовту» та вийти з локдауну. Однак це стане можливим лише за умови збереження позитивної динаміки.

    Водночас до потрапляння в «червону» зону карантину наближається Вінницька область.

    Станом на 15 листопада Київ та 17 областей перебувають у «червоній» зоні адаптивного карантину. У «помаранчевій» – п’ять регіонів, і дві області все ще перебувають у «жовтій»

    Зазначимо, що «червона» зона (з найжорсткішими обмеженнями) передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки та на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів та закладів культури.

    Крім цього, заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.

    Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані від Covid-19 або матимуть негативний результат тесту.

    Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили майже 11 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.

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    Теги: Луганщина Херсонщина карантин Денис Шмигаль коронавірус
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    Шмигаль назвав дві області, які першими можуть вийти з «червоної» зони