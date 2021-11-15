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    Вінниччина ризикує потрапити у «червону» зону карантину

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    Зазначимо, що &laquo;червона&raquo; зона передбачає найжорсткіші обмеження - Вінниччина ризикує потрапити у «червону» зону карантину
    Зазначимо, що «червона» зона передбачає найжорсткіші обмеження
    фото з відкритих джерел

    Останнім часом на Вінничині зросла кількість госпіталізацій

    Станом на 15 листопада на Вінниччині перевищено два епідпоказники «помаранчевої» зони карантину. Про це повідомляє сайт МОЗ.

    Станом на сьогодні на Вінниччині перевищено (відносно норми помаранчевої зони) показники кількості хворих на коронавірус і рівня госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

    Станом на 15 листопада Київ та 17 областей перебувають у «червоній» зоні адаптивного карантину. У «помаранчевій» – п’ять регіонів, і дві області все ще перебувають у «жовтій»

    Зазначимо, що «червона» зона (з найжорсткішими обмеженнями) передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки та на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів та закладів культури.

    Крім цього, заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.

    Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані від Covid-19 або матимуть негативний результат тесту.

    Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили майже 11 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.

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    Теги: Вінниччина хвороби щеплення коронавірус
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    Вінниччина ризикує потрапити у «червону» зону карантину