  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    У «червоній» зоні карантину – Київ та 17 областей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У&nbsp;&laquo;жовтій&raquo; зоні епіднебезпеки лишилися Кіровоградська та Тернопільська області - У «червоній» зоні карантину – Київ та 17 областей
    У «жовтій» зоні епіднебезпеки лишилися Кіровоградська та Тернопільська області
    фото: glavcom.ua

    Закарпатська область недовго була у «жовтій» зоні карантину

    Станом на 15 листопада Київ та 17 областей перебувають у «червоній» зоні адаптивного карантину. У «помаранчевій» – п’ять регіонів, і дві області все ще перебувають у «жовтій», як можна побачити на сайті МОЗ.

    Зазначимо, нещодавно Закарпатська область була віднесена до «жовтої» зони карантину, однак сьогодні вона набула «помаранчевого» кольору за епідпоказниками.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Отже, у «жовтій» зоні лишилися дві області:

    • Кіровоградська область;
    • Тернопільська область.

    «Помаранчева» зона має п’ять областей:

    • Вінницька область;
    • Закарпатська область;
    • Полтавська область;
    • Харківська область;
    • Чернівецька область.

    «Червона» зона – найбільша:

    • Київ
    • Херсонська область
    • Одеська область
    • Запорізька область
    • Донецька область
    • Дніпропетровська область
    • Сумська область
    • Миколаївська область
    • Рівненська область
    • Житомирська область
    • Івано-Франківська область
    • Київська область
    • Луганська область
    • Хмельницька область
    • Чернігівська область
    • Львівська область
    • Волинська область
    • Черкаська область

    Зазначимо, що «червона» зона (з найжорсткішими обмеженнями) передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки та на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів та закладів культури.

    Крім цього, заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.

    Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані від Covid-19 або матимуть негативний результат тесту.

    Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили майже 11 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.

    Зверніть увагу, що лікар назвав симптоми «Дельта»-штаму Covid-19, через які його плутають з іншою хворобою.

    Також у МОЗ попередили, що пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ.

    Тим часом стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19. А ось головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.

    Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Додамо, що МОЗ повідомив, скільки доз вакцини від Covid-19 є в Україні та яких виробників.

    Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар смерть Запорізька область хвороби щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У «червоній» зоні карантину – Київ та 17 областей