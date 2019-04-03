У Києві незабаром відкриється перший гуртожиток для хлопців-сиріт (фото)



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У 11 кімнатах закладу оселяться перші 10-15 хлопців Фото: КМДА

У приміщенні гуртожитку за адресою просп. В. Порика, 13-Б завершують капітальний ремонт

У Києві практично готовий до відкриття перший соціальний гуртожиток для неповнолітніх підлітків-сиріт та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (віком від 18 до 23 років). Про це після інспекції закладу повідомила заступник голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«У гуртожитку неповнолітні хлопці-сироти віком від 15 до 18 років, а також чоловіки віком 18-23 років із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. зможуть проживати тимчасово на безоплатній основі. Граничний строк перебування особи у цьому закладі складає три роки, але за певних обставин його можна буде подовжити», – зазначила заступник голови КМДА.

За її словами, мета створення такого гуртожитку – соціальна адаптація його мешканців та підготовка їх до самостійного життя. Для цього створені усі умови: у закладі обладнають сучасну кухню із побутовою технікою, для якої вже закуплено набори посуду, встановлять пральну машину, забезпечать запасом продуктів та миючих засобів.

На сьогодні у приміщенні гуртожитку за адресою: просп. В. Порика, 13-Б завершують капітальний ремонт, основну частину якого провели з початку цього року. Також найближчим часом встановлять кухонні меблі та техніку. Зазначені роботи мають завершитися до кінця місяця.

«Перших постояльців гуртожиток прийме вже у середині травня. У 11 кімнатах закладу оселяться перші 10-15 хлопців. Для них це буде своєрідний трамплін перед випробуваннями дорослого життя. У гуртожитку створені всі умови, аби молоді чоловіки звикали до відповідальності за кожний крок та швидше адаптувалися до повсякденних обставин», – розповіла Хонда.

Як зазначила заступник голови КМДА, одночасно у гуртожитку зможуть проживати до 30 осіб. Заклад укомплектований персоналом – це 10 співробітників. За порядком у гуртожитку цілодобово стежитимуть чергові. З мешканцями постійно працюватимуть трудовий адміністратор, соціальний педагог та волонтери-наставники.

Як нагадала Хонда, на утримання Київського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кошторисом у 2019 році передбачено 1 644,1 тис. грн. Вона зауважила, що таких закладів в Україні не більше трьох, а у Києві подібний соціальний гуртожиток створено вперше.