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    У Києві незабаром відкриється перший гуртожиток для хлопців-сиріт (фото)

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    У 11&nbsp;кімнатах закладу оселяться перші 10-15 хлопців - У Києві незабаром відкриється перший гуртожиток для хлопців-сиріт (фото)
    У 11 кімнатах закладу оселяться перші 10-15 хлопців
    Фото: КМДА

    У приміщенні гуртожитку за адресою просп. В. Порика, 13-Б завершують капітальний ремонт

    У Києві практично готовий до відкриття перший соціальний гуртожиток для неповнолітніх підлітків-сиріт та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (віком від 18 до 23 років). Про це після інспекції закладу повідомила заступник голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

    «У гуртожитку неповнолітні хлопці-сироти віком від 15 до 18 років, а також чоловіки віком 18-23 років із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. зможуть проживати тимчасово на безоплатній основі. Граничний строк перебування особи у цьому закладі складає три роки, але за певних обставин його можна буде подовжити», – зазначила заступник голови КМДА.

    За її словами, мета створення такого гуртожитку – соціальна адаптація його мешканців та підготовка їх до самостійного життя. Для цього створені усі умови: у закладі обладнають сучасну кухню із побутовою технікою, для якої вже закуплено набори посуду, встановлять пральну машину, забезпечать запасом продуктів та миючих засобів.

    На сьогодні у приміщенні гуртожитку за адресою: просп. В. Порика, 13-Б завершують капітальний ремонт, основну частину якого провели з початку цього року. Також найближчим часом встановлять кухонні меблі та техніку. Зазначені роботи мають завершитися до кінця місяця.

    «Перших постояльців гуртожиток прийме вже у середині травня. У 11 кімнатах закладу оселяться перші 10-15 хлопців. Для них це буде своєрідний трамплін перед випробуваннями дорослого життя. У гуртожитку створені всі умови, аби молоді чоловіки звикали до відповідальності за кожний крок та швидше адаптувалися до повсякденних обставин», – розповіла Хонда.

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    У Києві незабаром відкриється перший гуртожиток для хлопців-сиріт (фото)

    Як зазначила заступник голови КМДА, одночасно у гуртожитку зможуть проживати до 30 осіб. Заклад укомплектований персоналом – це 10 співробітників. За порядком у гуртожитку цілодобово стежитимуть чергові. З мешканцями постійно працюватимуть трудовий адміністратор, соціальний педагог та волонтери-наставники.

    Як нагадала Хонда, на утримання Київського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кошторисом у 2019 році передбачено 1 644,1 тис. грн. Вона зауважила, що таких закладів в Україні не більше трьох, а у Києві подібний соціальний гуртожиток створено вперше.

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