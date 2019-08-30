Вже сьогодні екс-чиновники займуться «якбитологією», - Карасьов



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Політолог Вадим Карасьов

Як приклад Карасьов навів колишнього міністра Володимира Омеляна, діяльність якого, на його думку, викликає багато питань

«Як тільки закриються за екс-чиновниками двері уряду, одразу ж відкриються двері студій телеканалів, де ці самі екс-чиновники будуть займатися популярною «якбитологією»: «якби ж» у мене було більше повноважень або «якби ж» у нас було більше ресурсів - ми б «ого-го». Таку думку висловив відомий політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook

Як приклад Карасьов навів колишнього міністра Володимира Омеляна, діяльність якого, на його думку, викликає багато питань. Так, коментуючи посаду екс-міністра про те, що не вдалося» та заяву про те, що після виходу монополіста з-під впливу Міністра інфраструктури вона, на відміну від інших «не росла», політолог написав:

«Я запитав у фахівців, все дійсно так погано у Укрзалізниці як каже Омелян. Чи це в нього просто грає образа на Гройсмана, який власне і взяв УЗ під крило Кабміну. Мені відповіли питанням: «А якби з фінансами все було погано – змогла б УЗ позичити на зовнішніх ринках 500 млн євро, тоді як інші підприємства сидять «на підсосі» у держбюджету?» Ну і майже прямо сказали, що результати стали можливі саме «завдяки» тому, що міністр не мав до залізниці жодного відношення.

Слухаючи їх – пам'ятайте, що після бійки махати руками може кожен. Але яке це має значення, якщо на ринг вже вийшли нові бійці, і стежити за їхнім виступом – набагато цікавіше, ніж вислуховувати байки збитих льотчиків», – підсумував Карасьов.