Вже завтра водії-порушники почнуть отримувати «листи щастя» (фото)



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Першу партію «листів щастя» отримала «Укрпошта»

Поліція відправила першу партію постанов порушникам правил дорожнього руху

Правоохоронці надіслали сьогодні свої перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму. І їх вже отримали в «Укрпошті».

Про це написав і керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Те, що ви бачите на першому фото, не спецоперація з розряду «попалили Укрпошту». Це «листи щастя» порушникам ПДР і любителям швидкості - і мамам і татам. Сьогодні отримали першу партію в 2400 подарунків від Національної поліції України і наші листоноші вже завтра почнуть вручати їх щасливим власникам», - написав жартома Смілянський.

«Тепер у нас нова традиція - щоранку без вихідних, ми будемо забирати такі партії на ПК «Україна» і судячи з усього роботи у нас буде багато», - зазначив він.

У МВС нагадали, що дізнатися про факт фіксації порушення можна на офіційних сайтах МВС та Головного сервісного центру МВС у «Електронному кабінеті водія»; від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника; від представників Державної прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

2 червня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

«Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.







