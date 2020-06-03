Вже завтра водії-порушники почнуть отримувати «листи щастя» (фото)
Поліція відправила першу партію постанов порушникам правил дорожнього руху
Правоохоронці надіслали сьогодні свої перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму. І їх вже отримали в «Укрпошті».
Про це написав і керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Те, що ви бачите на першому фото, не спецоперація з розряду «попалили Укрпошту». Це «листи щастя» порушникам ПДР і любителям швидкості - і мамам і татам. Сьогодні отримали першу партію в 2400 подарунків від Національної поліції України і наші листоноші вже завтра почнуть вручати їх щасливим власникам», - написав жартома Смілянський.
«Тепер у нас нова традиція - щоранку без вихідних, ми будемо забирати такі партії на ПК «Україна» і судячи з усього роботи у нас буде багато», - зазначив він.
У МВС нагадали, що дізнатися про факт фіксації порушення можна на офіційних сайтах МВС та Головного сервісного центру МВС у «Електронному кабінеті водія»; від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника; від представників Державної прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.
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