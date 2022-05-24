«Бунт почався, 80% в бій не ідуть». Розвідка перехопила розмову окупанта

Чоловік розповідає про багато трупів серед рашистів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергову перехоплену розмову російського загарбника з дружиною.

Окупант скаржиться дружині, що командування їх обманює та не виплачує обіцяну зарплату.

«Я втомився від цього. Тут божевілля. Ніколи не думав, що так в житті складеться і я буду в такому лайні. 10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на… (обдурять). Як завжди. Планували 10 тисяч на добу. А вони на… (обдурили). Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть в бій не ідуть. І ми в бій не ідемо. Я на будівництві більше заробляю», – розповідає рашист.

Крім цього, чоловік розповідає про величезні втрати в багатьох підрозділах і дуже багато трупів серед російських військових.

«Друзів втратив багатьох. 15-ту бригаду самарську взагалі роз… (розбили) в г… (вщент). З двох тисяч людей залишилось 400. 30-ту роз… (розбили) так, що там взагалі в живих нікого не залишилось. 21-а бригада – взагалі в г… (вщент). Просто одні трупи. Я таке побачив – це страшно. Молоді хлопці. Я здоровий мужик – божеволію від цього. Я плачу, ридаю щоразу», – продовжує рашист.

За його словами, на цій війні взагалі не можна нікому довіряти, адже навколо лише вороги: «Тут всі вороги. Нема такого, щоб «ЛНР», «ДНР» були за росію. Ніх… (нічого) подібного. Всі вороги».

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оприлюднила чергову перехоплену розмову російського загарбника з батьками, де він розповідає, що немає чим воювати, а також, що українську Чорнобаївку називають «чистилищем» для живої сили та кладовищем для військової техніки.

Додамо, що СБУ регулярно перехоплює розмови рашистів, у яких ті хизуються своїми звірствами. Так, нещодавно в одній з розмов окупант розповідав своїй матері подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. А мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.



