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    Події в Україні

    «Бунт почався, 80% в бій не ідуть». Розвідка перехопила розмову окупанта

    Окупант телефонує своїй дружині та розповідає про жахи війни - «Бунт почався, 80% в бій не ідуть». Розвідка перехопила розмову окупанта
    Окупант телефонує своїй дружині та розповідає про жахи війни
    фото: Ukrinform

    Чоловік розповідає про багато трупів серед рашистів

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергову перехоплену розмову російського загарбника з дружиною.

    Окупант скаржиться дружині, що командування їх обманює та не виплачує обіцяну зарплату.

    «Я втомився від цього. Тут божевілля. Ніколи не думав, що так в житті складеться і я буду в такому лайні. 10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на… (обдурять). Як завжди. Планували 10 тисяч на добу. А вони на… (обдурили). Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть в бій не ідуть. І ми в бій не ідемо. Я на будівництві більше заробляю», розповідає рашист.

    Крім цього, чоловік розповідає про величезні втрати в багатьох підрозділах і дуже багато трупів серед російських військових.

    «Друзів втратив багатьох. 15-ту бригаду самарську взагалі роз… (розбили) в г… (вщент). З двох тисяч людей залишилось 400. 30-ту роз… (розбили) так, що там взагалі в живих нікого не залишилось. 21-а бригада – взагалі в г… (вщент). Просто одні трупи. Я таке побачив – це страшно. Молоді хлопці. Я здоровий мужик божеволію від цього. Я плачу, ридаю щоразу», продовжує рашист.

    За його словами, на цій війні взагалі не можна нікому довіряти, адже навколо лише вороги: «Тут всі вороги. Нема такого, щоб «ЛНР», «ДНР» були за росію. Ніх… (нічого) подібного. Всі вороги».

    Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оприлюднила чергову перехоплену розмову російського загарбника з батьками, де він розповідає, що немає чим воювати, а також, що українську Чорнобаївку називають «чистилищем» для живої сили та кладовищем для військової техніки.

    Додамо, що СБУ регулярно перехоплює розмови рашистів, у яких ті хизуються своїми звірствами. Так, нещодавно в одній з розмов окупант розповідав своїй матері подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. А мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.

    Читайте також: Рашисти заздрять ЗСУ через «Байрактари»: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Бунт почався, 80% в бій не ідуть». Розвідка перехопила розмову окупанта