Лоукостер Wizz Air запровадив збір за «місця поруч»



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Послуга коштує 12 євро за переліт в один бік і 24 євро за переліт в обидва боки

Новою послугою «Місця поруч» можуть скористатися тільки два дорослих пасажира, якщо вони купують квитки в рамках одного бронювання

Угорський лоукостер Wizz Air запровадив збір за гарантоване надання місць поруч в салоні літака дорослим мандрівникам, що летять разом. Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що новою послугою «Місця поруч» можуть скористатися тільки два дорослих пасажира, якщо вони купують квитки в рамках одного бронювання за тарифом Basic без включеного вибору місць.

Послуга коштує 12 євро за переліт в один бік і 24 євро за переліт в обидва боки. Якщо бронювання оформляється відразу туди-назад, збір необхідно сплатити в обидва боки.

У Wizz Air підкреслюють, що оплата збору не дозволяє вибирати місця, але гарантує посадку поруч в салоні. При цьому пасажири точно не можуть розраховувати на розміщення в аварійних рядах і перших рядах поруч із входом в літак.

«Номери місць мандрівники зможуть дізнатися тільки після проходження онлайн-реєстрації, яка відкривається за 48 годин до часу вильоту. У звичайному випадку система реєстрації може розсадити пасажирів, які не вибрали місця, навіть з одного бронювання в різних частинах салону», - йдеться у повідомленні компанії.

Wizz Air почав надавати конкретні місця в посадкових талонах всім пасажирам з 2015 року. До цього лоукостер застосовував вільну розсадку, коли пасажир при вході в салон міг зайняти будь-яке вільне крісло, крім місць в перших і аварійних рядах. Однак така політика дозволяла обмежено заробляти на виборі місць шляхом продажу тільки пріоритетної посадки.

Як повідомлялося, з 1 вересня авіакомпанія Wizz Аir відкрила рейси зі Львова та Києва до чеського Пардубіце.

До слова, лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

Нагадаємо, авіакомпанії почали забороняти польоти в масках із клапанами.