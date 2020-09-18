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    Економіка та фінанси

    Ryanair анонсував додаткові скорочення рейсів у жовтні

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    Авіакомпанія заявила, що буде літати приблизно на 40% від потужності, у порівнянні з жовтнем минулого року - Ryanair анонсував додаткові скорочення рейсів у жовтні
    Авіакомпанія заявила, що буде літати приблизно на 40% від потужності, у порівнянні з жовтнем минулого року

    Лоукостер змушений скоротити кількість своїх авіарейсів в жовтні ще на 20% через коронавірусні обмеження

    Ірландський лоукостер Ryanair змушений скоротити кількість своїх авіарейсів в жовтні ще на 20% через коронавірусні обмеження. Про це повідомляє Reuters.

    Авіакомпанія заявила, що буде літати приблизно на 40% від потужності, у порівнянні з жовтнем минулого року.

    «Якщо нинішні тенденції і неправильне управління урядів ЄС у сфері відновлення авіаперевезень і нормальної економічної діяльності продовжаться, то аналогічні скорочення потужностей можуть знадобитися і в зимовий період», – йдеться в заяві Ryanair.

    На думку авіакомпанії, скорочення пропускної здатності необхідне через «шкоду, заподіяну постійними змінами в урядових обмеженнях на поїздки, багато з яких вводяться в короткі терміни», і це зменшує кількість бронювань, зроблених заздалегідь.

    Лоукостер закликав негайно ввести в дію запропоновану ЄС скоординовану систему обмежень.

    У заяві Ryanair говориться, що компанія очікує менше 30% порожніх місць на своїх жовтневих рейсах після скорочення пропускної здатності, проти в середньому 6% порожніх місць на рейсах минулої зими.

    Раніше лоуковстер Ryanair скасував рейси з України до жовтня. 

    До відома, Україна скоротила список «червоних» країн: що змінилося.

    Також нагадаємо, що в умовах пандемії ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.

    Як повідомлялося 9 вересня, ірландський лоукостер Ryanair збільшить кількість рейсів Київ - Берлін. З кінця жовтня рейси за цим маршрутом будуть виконуватися щодня.

    ЄС авіаперевезення Ryanair карантин коронавірус
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