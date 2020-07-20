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    Xiaomi випустить найдешевший флагман

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    Xiaomi знову випустить найдешевший флагман - Xiaomi випустить найдешевший флагман
    Xiaomi знову випустить найдешевший флагман

    У новинці очікується використання екрану розширенням 2K з частотою оновлення зображення 120 Гц

    У китайській соціально мережі Weibo опублікували інформацію про смартфон компанії Xiaomi, який повинен порадувати шанувальників не тільки відмінними характеристиками, але і дуже привабливою ціною.

    Протягом декількох років після свого заснування компанія Xiaomi запускала флагманські смартфони за ціною 1999 юанів, тобто близько 285 доларів. Минулорічний Xiaomi Mi 9 стартував за ціною 2999 юанів, після чого Xiaomi заявила про те, що її смартфони будуть дорожчати, тому що в них реалізовані найсучасніші технології, тому компанія не може утримувати ціну на колишньому рівні.

    Місце Xiaomi в сегменті бюджетних флагманів вирішили віддати відділу бренд Redmi.

    Згідно останніх новин, новий телефон Xiaomi запропонує покупцям «класичний» цінник в 1999 юанів і дуже гідні характеристики. У новинці очікується використання екрану розширенням 2K з частотою оновлення зображення 120 Гц.

    Серцем новинки виступить однокристальна система Snapdragon 865. Ємність акумулятора становить 5000 мА • год, при цьому смартфон повинен підтримувати 100-ватну провідну та 40-ватну бездротову зарядки.

    З коробки смартфон буде працювати під управлінням MIUI 12, його анонс очікується вже в серпні цього року.

    Джерело: gsminfo.com.ua

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