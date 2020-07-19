Британія просить Японію допомогти у створенні мережі 5G без Huawei
Альтернативними постачальниками обладнання 5G названі японські компанії NEC Corp та Fujitsu Ltd
Британський уряд звернувся до Японії з проханням надати допомогу у розбудові телекомунікаційної мережі 5G без залучення до процесу китайської компанії Huawei.
Про це повідомляє Nikkei.
«Британський уряд попросив Японію допомогти у створенні бездротових мереж 5G (п’ятого покоління) в країні», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, альтернативними постачальниками обладнання 5G названі японські компанії NEC Corp та Fujitsu Ltd.
Велика Британія має на меті залучити японські компанії до конкуренції з іншими телекомунікаційними компаніями, такими як шведська Ericsson та фінська Nokia, щоб сприяти розробці недорогих продуктів, прийнятних для британських телекомунікаційних компаній.
Напередодні Велика Британія прийняла рішення відмовитися від обладнання Huawei у створенні мережі 5G.
Невдовзі після оголошення заборони Huawei британські урядові чиновники зустрілися з представниками японських урядових органів, зокрема Секретаріату національної безпеки, а також Національного центру готовності до інцидентів та стратегії кібербезпеки, з метою налагодити співпрацю.
Нагадаємо, петиція про заборону в Україні 5G вже набрала необхідні 25 тисяч голосів.
Як повідомлялося, США офіційно оголосили Huawei загрозою національній безпеці.