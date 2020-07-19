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    У світі

    Астронавт NASA зробив знімок Сахари з космосу

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    &laquo;Око Сахари&raquo; &ndash; геологічна структура з концентричних кіл в мавританській частині пустелі Сахара&nbsp; - Астронавт NASA зробив знімок Сахари з космосу
    «Око Сахари» – геологічна структура з концентричних кіл в мавританській частині пустелі Сахара 

    Структура Ришат або «Око Сахари» 500–600 млн років тому

    Астронавт NASA Кріс Кессіді зробив знімок структури Ришад у Сахарі з МКС.

    Фото Сахари астронавт опублікував у Twitter.

    Структура Ришат або «Око Сахари» – геологічна структура з концентричних кіл в мавританській частині пустелі Сахара Структура має діаметр близько 38 км і знаходиться на висоті 400–460 м над рівнем моря.

    Структура Ришат утворилась 500–600 млн років тому (вік гірських порід найстарішого кільця).

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