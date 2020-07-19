Астронавт NASA зробив знімок Сахари з космосу



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«Око Сахари» – геологічна структура з концентричних кіл в мавританській частині пустелі Сахара

Структура Ришат або «Око Сахари» 500–600 млн років тому

Астронавт NASA Кріс Кессіді зробив знімок структури Ришад у Сахарі з МКС.

Фото Сахари астронавт опублікував у Twitter.

Структура Ришат або «Око Сахари» – геологічна структура з концентричних кіл в мавританській частині пустелі Сахара Структура має діаметр близько 38 км і знаходиться на висоті 400–460 м над рівнем моря.

Amazing to see the “Eye of the Sahara” near Ouadane, Mauritania. Easily viewable with one’s naked eye from our windows on @Space_Station. pic.twitter.com/Cztak4kL8y — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) July 15, 2020

Структура Ришат утворилась 500–600 млн років тому (вік гірських порід найстарішого кільця).

Нагадаємо, директором інжинірингової компанії Прогрестех-Україна призначений американський менеджер Антон Кульчицький. Зміна голови відбулася, 17 липня 2020 року, за рішенням Ради директорів міжнародного холдингу Progresstechgroup. Прогрестех-Україна надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Як повідомлялося, NASA повідомило, що неформальна зустріч за кавою співробітників Лабораторії реактивних двигунів (JPL) стала поштовхом до створення вдосконаленого апарата штучної вентиляції легенів для хворих на Covid-19. Понад 50 інженерів за 37 днів розробили і випробували апарат штучної вентиляції легенів Vital.

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