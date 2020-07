Астронавт NASA зробив знімок Сахари з космосу

Структура Ришат або «Око Сахари» 500–600 млн років тому

Астронавт NASA Кріс Кессіді зробив знімок структури Ришад у Сахарі з МКС.

Фото Сахари астронавт опублікував у Twitter.

Структура Ришат або «Око Сахари» – геологічна структура з концентричних кіл в мавританській частині пустелі Сахара Структура має діаметр близько 38 км і знаходиться на висоті 400–460 м над рівнем моря.

Amazing to see the “Eye of the Sahara” near Ouadane, Mauritania. Easily viewable with one’s naked eye from our windows on @Space_Station. pic.twitter.com/Cztak4kL8y