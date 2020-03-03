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    «Я б на цей концерт не пішов», - Порошенко прокоментував появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні

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    <span>22 лютого під час концерту російського репера Face у Лондоні на сцену вийшов юнак, схожий на сина експрезидента України Петра Порошенка Михайла</span> - «Я б на цей концерт не пішов», - Порошенко прокоментував появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні
    22 лютого під час концерту російського репера Face у Лондоні на сцену вийшов юнак, схожий на сина експрезидента України Петра Порошенка Михайла
    Скріншот з відео

    Петро Порошенко зазначив, що Face підтримував акції опозиції в Москві, випустив гостросоціальний альбом, який критикує путінську політику, а також висловлювався проти анексії Криму

    П’ятий президент України Петро Порошенко в кулуарах Верховної Ради відповів на запитання щодо появи свого сина Михайла на концерті російського репера Face у Лондоні.

    Порошенко зазначив, що не впливає на рішення сина, але сам на такий концерт не пішов би.

    Петро Порошенко також звернув увагу на те, що виконавець Face підтримував акції опозиції в Москві, випустив гостросоціальний альбом, який критикує путінську політику, а також висловлювався проти анексії Кримського півострова.

    Нагадаємо, 22 лютого під час концерту російського репера Face у Лондоні на сцену вийшов юнак, схожий на сина експрезидента України Петра Порошенка Михайла. 

    З відео видно, що під час виступу на сцену виходить юнак, зовні схожий на сина Петра Порошенка Михайла, та після вигуку репера «Русские в Лондоне» бере в руки мікрофон та виконує частину пісні. У кінці відео юнак стрибає у натовп.

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