Я хочу безпечно повернутися у Білорусь. Тихановська звернулася до ОБСЄ, щоб провести вибори за 45 днів

Тихановська закликала міжнародні організації допомогти їй безпечно повернутися на батьківщину

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що хоче безпечно повернутися до Білорусі. Про це повідомила пресслужба опозиціонерки.

Так, Світлана Тихановська закликала міжнародні організації допомогти їй безпечно повернутися до Білорусі.

«ОБСЄ може створити контактну площадку і почати з експертного круглого столу за участю ЄС, демократичних сил Білорусі і КС, а також представників режиму Лукашенка. БДІПЛ ОБСЄ – центральна організація, яка може допомогти в організації нових вільних виборів за міжнародними стандартами і під міжнародним наглядом. Ми розраховуємо провести вибори за 45 днів, і нам потрібна допомога у цьому», – підкреслила Тихановська.

Крім того, Тихановська заявила, що хоче знайти спосіб, який допоможе їй та іншим членам білоруської опозиції безпечно повернутися додому.

«Оскільки проти мене порушили дві кримінальні справи з міжнародним розшуком, це мають бути спеціальні гарантії мого повернення. Ситуація з Навальним показала, що у цьому потрібна допомога міжнародного співтовариства і насамперед ОБСЄ», – наголосила вона.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Нагадаємо, що Світлана Тихановська просить у США додаткових санкцій.

До слова, ще на початку вересня Тихановська заявила, що ситуація у Білорусі потребує міжнародного втручання.