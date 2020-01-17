Алла Мазур рассказала о борьбе с болезнью (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/1plus1.AllaMazur

Телеведущая откровенно заговорила об онкологии

На своей странице в Facebook Алла Мазур рассказала о том, что пережила четыре химиотерапии. По ее словам, прогресс виден, но побочные эффекты дают о себе знать. Впереди ее ждет операция, а пока знаменитость не теряет позитивного настроя.

«Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хоть сил еще немного. Побочные эффекты – традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий – и операция», – написала ведущая.

facebook.com/1plus1.AllaMazur

Также Мазур обратилась ко всем, кто недавно узнал о страшном диагнозе. Как считает телезвезда, самое главное – не паниковать и найти хорошего врача, которому можно доверять: «Не закрывайтесь в себе. Примите помощь близких и друзей. Если не прячешься от мира – это действительно упрощает жизнь. Если есть тревожный прогноз – не паниковать. Проверить его в нескольких местах. Ведь даже онкодиагнозы у нас бывают ложными: сама тому свидетель. Если подтвердилось – не паниковать тем более! И не откладывать лечение: в надежде, что рассосется, или помогут нетрадиционные методы... Ищите врача, которому доверяете – и начинайте путь!».