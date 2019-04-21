Яценюк дав пораду переможцю президентських виборів



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Арсеній Яценюк 21 квітня проголосував у другому турі виборів президента України

Хто б не став Президентом, він повинен знайти в собі сили звернутися до прихильників опонента - вважає екс-прем'єр

Ніхто з курсу України до Європейського Союзу, до НАТО, до нашої національної самоідентифікації не зійде. А ті, які пробували це зробити, тих сьогодні немає в Україні і не буде. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час спілкування з журналістами після голосування у другому турі президентських виборів 21 квітня.

Він підкреслив, що нинішні вибори - вже треті демократичні вибори в Україні після Революції гідності: «Це є яскравим свідченням того, що Україна - насправді демократична держава. Люди можуть прийти, зробити вибір, і їхній вибір буде чесно порахований».

«Після обрання президента України, хто б ним не став, у нього буде великий ступінь відповідальності за майбутнє країни. Виклики нікуди не поділися. Ті проблеми, які є в Україні, вони були вчора і вони будуть завтра. Тільки є одна велика відмінність - зі «вчора» треба зробити дуже серйозні висновки. І наслідком цих висновків повинні бути швидкі якісні дії для успіху країни. Незалежно від того, хто виграє», - сказав Яценюк.

Новообраний президент, наголосив лідер «Народного фронту», повинен знайти в собі сили звернутися і до тих виборців, які проголосували за його опонента, «і довести, що посада Глави української держави – це висока відповідальність, переживання за долю країни і конкретні дії для вирішення проблем кожної людини».

Після президентських виборів, нагадав він, у жовтні цього року відбудуться строкові парламентські вибори: «І це буде ще один надзвичайно важливий крок не тільки до усталення демократії, але й до того, яка буде парламентська коаліція, який буде уряд України, і як нова парламентська коаліція, новий уряд і новообраний президент, хто б ним не був, будуть рухати країну вперед».

До проведення парламентських виборів важливим буде співпраця новообраного президента з чинним урядом і парламентом: «Після сьогоднішнього свята демократії завтра буде буденність - важка робота на благо української держави».

«Президент – це найвища посада в Україні, але уряд і парламент – окремі від Президента. І воля народу України буде відображена як на президентських, так і на парламентських виборах. Не президент ухвалює закони. Але він повинен продемонструвати свій порядок денний. Як президент, уряд і парламент будуть разом працювати і вести країну до успіху», - сказав він.

Президент, наголосив Арсеній Яценюк, - це «людина, яка веде націю вперед, демонструє політичну волю: «Це людина, яка вміє переконувати і доводити, що його переконання, його кроки, його рішення правильні для країни. І ще треба вміти це довести».

«Час дебатів завершився. Ми тепер можемо говорити тільки про національні пріоритети. Я, на жаль, не почув конкретики про те, що робити наступні п'ять років. І сподіваюся, що після президентських виборів ми почуємо дуже чіткі позиції новообраного президента країни, хто б ним не був, які конкретні кроки він буде робити в наступні 100 днів і 5 років. Він повинен гідно відпрацювати - не на себе, а на українську державу», - сказав Яценюк.

Відповідаючи на запитання, якими мають бути головні цілі президента, Арсеній Яценюк підкреслив, що вони прописані в Конституції: президент відповідає за національну безпеку, українську армію, баланс влади в країні, зовнішню політику: «Президент відповідає взагалі за майбутнє України. Це візіонер. Це людина, яка є уособленням української держави всередині країни і на світовій арені».

«Президент повинен реалізовувати Конституцію. А в Конституції чітко зазначено, що наш курс – на Європейський Союз і на НАТО», - підкреслив він.

Лідер «Народного фронту» зазначив, що президент повинен нарешті завершити судову реформу.

«Ключове, що повинен зробити новообраний президент, - повернення територій України і звільнення України від російської військової агресії. Це найскладніше завдання для новообраного президента», - наголосив Яценюк.