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    Думки вголос

    Росія добровільно ніколи не відмовиться від планів з ліквідації української незалежності

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Арсеній Яценюк - Росія добровільно ніколи не відмовиться від планів з ліквідації української незалежності
    Арсеній Яценюк

    Вірити в те, що РФ захоче миру і залишить нас у спокої - верх наївності

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    Вчера в Киеве начал свою работу уже традиционный Форум по Безопасности. Первое выступление – лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка. Поскольку именно «НФ» пророссийские политики в Украине (и их кураторы в России) называют «Партией войны» интересно посмотреть, какие цели и задачи видит эта политическая сила по повышению безопасности не только нашего государства, но и Европы. Тем более, что озвученные ориентиры фактически можно назвать предварительной программой «Народного фронта» на парламентских выборах этой осенью. Мне понравилось. Итак, по пунктам:

    1. Размещение военных баз НАТО на территории Украины. Без вариантов и фантазий про «нейтралитет, как в Швейцарии», о котором любят рассуждать некоторые украинские политики. Мы уже знаем на горьком опыте, чем заканчивается такой нейтралитет, когда рядом РФ. А базы НАТО это надежно. И хороший сигнал Вашингтону.

    2. Вступление Украины в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Этот пункт гармонирует с первым и важен в контексте выступления Александра Турчинова, который рассказал, какое количество ракет и авиации (кроме наземных сил) Россия сконцентрировала на наших границах для внезапного удара.

    3. Существенное увеличение объемов предоставления вооружений Украины со стороны НАТО. Это прекрасно и нужно. Ключевой вопрос – как убедить НАТО увеличить поддержку Украины? Убедительные ответы в первых двух пунктах.

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    4. Внедрение реальных и действенных западных санкций против высшего руководства России и персонально Путина. Важная задача для нашей дипломатии, но не только. Чтобы Запад активнее играл на стороне Украины против РФ нужно не только убеждать их в реальности российской угрозы, но и предлагать интересные проекты по инвестициям в Украину. Свои деньги и интересы Запад будет защищать гораздо более эффективно, чем просто демократические ценности. Кстати, министр энергетики США уже был в Украине и выразил большой интерес к развитию добычи нефти и газа в нашей стране американскими корпорациями. Никому не надо объяснять, насколько влиятельно энергетическое лобби в США? Значит, грех это не использовать.

    5. Уменьшение объемов закупки или отказ Европы от российских углеводородов. Прекращения проекта «Северный поток-2». Да, самые действенные санкции против РФ – отказ от их нефти и газа. Это для Мордора чистый яд. И мы должны не просто настаивать на этом, но и предлагать альтернативу. Развитие украинской добычи углеводородов прекрасно ложится в эту стратегию.

    6. Предоставление Украине ПДЧ в НАТО. Отказ от вредных разговоров о европейской армии, как альтернативу НАТО. Тут нечего добавить. Правильный курс, который в свое время упустил Ющенко не без давления некоторых украинских политиков. Делать и делать срочно. Как ускорить процесс? Смотрите первые два пункта.

    7. Так же скорейшее предоставление Украине членства в ЕС. Нерешительность Запада провоцирует Россию к агрессии и против Украины и против самого Запада. Важная задача не только для украинских дипломатов, но и по реформированию экономики внутри страны. В ЕС будут рады богатой и сильной Украине. Значит, мы быстро должны такой стать.

    8. Существенное наращивание западных инвестиций в Украину. Это сигнал, как Украине, так и России. Важный акцент, который коррелирует с предыдущими пунктами. Гарантии неприкосновенности частной собственности, стабильные налоговые правила игры и сокращение количества контролирующих органов – велосипед изобретать не надо, нужно делать по готовым чертежам.

    9. Действенное противодействие агрессивной российской пропаганде по всей планете. Очень важное направление, которое требует профессионального подхода. Просто потому что в настоящий момент финансовые возможности по финансированию информационной работы у Украины и России несопоставимы. Значит, нужно брать не объемом денег, а мозгами. И привлекать к работе западных партнеров, которые постепенно начинают понимать масштабы угрозы информационных диверсий РФ.

    Мне программа нравится. Полностью поддерживаю все пункты. Потому что верить в то, что РФ сама по себе захочет мира, оставит нас в покое и откажется от планов по ликвидации украинской независимости – верх наивности. Наивности, которая граничит с неадекватностью или предательством.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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