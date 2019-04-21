ЦВК оприлюднив дані про явку на 15:00



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відомості про активність виборців у Центрвиборчком передали шість виборчих округів

У другому турі виборів в Україні явка виборців на 15:00 становила 45,94%. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.

Відомості про активність виборців у Центрвиборчком передали шість виборчих округів. У Дніпропетровській області проголосували 47,03% виборців, у Донецькій – 12,83%, у Луганській – 40, 5%, у Рівненській – 42,97%, у Сумській – 48,28%, у Харківській – 45,75%.

Раніше в КМІС заявляли, що в другому турі виборів 2019 явка виборців може бути нижче явки в першому турі. Також підкреслювалося, що позитивна для кандидата Володимира Зеленського соціологія може демобілізувати його виборців.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.