Яценюк вважає, що відповідь на економічні виклики - інтеграція України в ЄС



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За словами Яценюка, попри війну, втрату 7% території і 20% економіки - в Україні спостерігаємо позитивний ріст економіки та зменшення інфляції

Як тіло потребує крові - так економіка потребує грошей, доступу до ринку капіталів і інвестицій, - Яценюк

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що відповідь на базові економічні виклики України - інтеграція України в ЄС. Про це він сказав під час 12-го Київського безпекового форуму 11 квітня, йдеться на партійному сайті.

Яценюк зазначив, що Україні необхідний доступ до дешевого капіталу з довгою тривалістю. «Нам необхідні інвестиції в людський капітал і промисловість», - наголосив лідер партії «Народний фронт».

За словами Яценюка, попри війну, втрату 7% території і 20% економіки - в Україні спостерігаємо позитивний ріст економіки та зменшення інфляції: «Але як тіло потребує крові - так економіка потребує грошей, доступ до ринку капіталів і інвестицій».

«Для того, щоб Україна була конкурентною, держава не може собі дозволити позичати на зовнішніх ринках під 10% річних. За скільки тоді буде позичати бізнес? Як можна конкурувати зі світовою економікою, коли підприємство в ЄС отримує кредит під 2-3% річних, а підприємство в Україні отримує кредит у гривні під 20% річних? Як цю конкуренцію можна подолати?», - пояснив він.

На думку Яценюка, еономічної та політичної стабільності важко досягти, коли 30% бюджету іде на виплату зовнішніх боргів. «А для того, щоб перекредитуватися, треба ще заплатити 10% за новими ставками», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Відповідь на базові економічні виклики, переконаний Арсеній Яценюк, - інтеграція України в ЄС: «Нам необхідній доступ до дешевого капіталу з довгою тривалістю. Нам необхідні інвестиції. Інвестиції в людський капітал, промисловість. Тому що це і є фундамент економічного зростання країни».

Так само, якщо в Україні не буде ринку капіталу і фондового ринку - ми не будемо в стані сформувати недержавне пенсійне страхування: «Куди тоді вкладати ці гроші, які люди будуть відкладати собі на пенсію?».

Яценюк звернувся до європейських партнерів: «Якщо оголошується приватизація, як була, наприклад, по пакетах обленерго чи Одеського припортового заводу, - приходьте, ризикуйте і купуйте. У вас є всі для цього можливості».

«Якщо ви зайдете в українську економіку і принесете сюди свої найкращі правила, то це і буде ще одним сильним поштовхом для реформ. Не тільки з точки зору високого політикуму, а з точку зору в першу чергу бізнесу, людей, які вміють створювати і хочуть успіху», - сказав Яценюк.

Нагадаємо, цьогорічний Київський безпековий форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Київський безпековий форум заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.