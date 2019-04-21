Біля посольства в Варшаві великі черги виборців (фото)



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За 4 години в посольстві України проголосували майже 2 тис. українців

Біля посольства України в Варшаві сформувалася черга виборців, які бажають проголосувати у другому турі виборів президента України, повідомляє Міністерство внутрішніх справ на своїй сторінці в Фейсбук.

«У Варшаві біля посольства України утворилася черга виборців: прикордонники організували пропускний режим на виборчу дільницю. Зараз процес голосування проходить спокійно і організовано», - йдеться в повідомленні.

В посольстві повідомляють, що на їх дільниці станом на 12:00 вже проголосували 1806 громадян.

«За інформацією Голови закордонної виборчої комісії на дільниці #900069 Р.Сосновського, станом на 12:00 місцевого часу у Варшаві проголосувало 1806 громадян України», йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, що під час першого туру на дільниці в посольстві у Варшаві на час планового закриття дільниці у черзі лишалося близько 300 людей. Їх впустили у будівлю і вони змогли проголосувати вже фактично після 20:00.