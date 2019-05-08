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    Яценюк показав, як тренується в спортзалі (відео)

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    Яценюк розповів, що заняття спортом за останні два роки допомогли йому, зокрема, вилікувати спину - Яценюк показав, як тренується в спортзалі (відео)
    Яценюк розповів, що заняття спортом за останні два роки допомогли йому, зокрема, вилікувати спину

    Яценюк виклав свою програму тренування у спортзалі

    Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк показав своє тренування у спортзалі.

    Відео він виклав у Facebook.

    Політик розповів, що заняття спортом за останні два роки допомогли йому, зокрема, вилікувати спину. Лікарі, за словами Яценюка, наполягали на операції.

    «Я сказав «ні» і почав боротися, - розповів він. В результаті ці ж лікарі сказали, що операції не потрібно, і сталося чудо. Це не чудо – це щоденна робота».

    «Тому ніколи не здавайтеся і боріться за себе», - сказав Яценюк.

    Він виклав свою програму тренування :

    • 1. Горизонтальна тяга з упором, загальна вага 132 кг, 3х5 почергово
    • 2. Жим під кутом в хаммері, загальна вага 70, 3х5 почергово
    • 3. Жим лежачи гантелі однією рукою, 35 кг, 3х5
    • 4. Тяга гантелі під нахилом однією рукою, 35 кг, 3х10 
    • 5. Підйом ніг у висі на перекладині, 3х14
    • 6. Віджимання на кільцях, 3х14
    • 7. Вправи на м’язи кору в trx
    • 8. Підтягування паралельним хватом, 3х14.

    Також Яценюк запитав у користувачів Facebook, яким спортом займаються вони. 

    У коментарях люди діляться своїми порадами з улюблених тренувань, розказують, як вони боролися з проблемами зі здоров’ям, а також відзначають хорошу фізичну підготовку екс-прем’єра.

    «Ого!!! Впечатляющие веса», «Ну моща хочу я сказать, за пару тренировочек такой результат не выдать, это трудиться нужно», «Вот это я понимаю человек себя в форме держит. Не каждый так сможет», - пишуть коментатори.

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    здоров'я Арсеній Яценюк спорт фізкультура
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