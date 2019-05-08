Яценюк показав, як тренується в спортзалі (відео)



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Яценюк розповів, що заняття спортом за останні два роки допомогли йому, зокрема, вилікувати спину

Яценюк виклав свою програму тренування у спортзалі

Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк показав своє тренування у спортзалі.

Відео він виклав у Facebook.

Політик розповів, що заняття спортом за останні два роки допомогли йому, зокрема, вилікувати спину. Лікарі, за словами Яценюка, наполягали на операції.

«Я сказав «ні» і почав боротися, - розповів він. В результаті ці ж лікарі сказали, що операції не потрібно, і сталося чудо. Це не чудо – це щоденна робота».

«Тому ніколи не здавайтеся і боріться за себе», - сказав Яценюк.

Він виклав свою програму тренування :

1. Горизонтальна тяга з упором, загальна вага 132 кг, 3х5 почергово

2. Жим під кутом в хаммері, загальна вага 70, 3х5 почергово

3. Жим лежачи гантелі однією рукою, 35 кг, 3х5

4. Тяга гантелі під нахилом однією рукою, 35 кг, 3х10

5. Підйом ніг у висі на перекладині, 3х14

6. Віджимання на кільцях, 3х14

7. Вправи на м’язи кору в trx

8. Підтягування паралельним хватом, 3х14.

Також Яценюк запитав у користувачів Facebook, яким спортом займаються вони.

У коментарях люди діляться своїми порадами з улюблених тренувань, розказують, як вони боролися з проблемами зі здоров’ям, а також відзначають хорошу фізичну підготовку екс-прем’єра.

«Ого!!! Впечатляющие веса», «Ну моща хочу я сказать, за пару тренировочек такой результат не выдать, это трудиться нужно», «Вот это я понимаю человек себя в форме держит. Не каждый так сможет», - пишуть коментатори.