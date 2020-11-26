Як діяти при Covid-19, якщо немає декларації з лікарем: роз’яснення МОЗ

Пацієнт має право отримати медичну допомогу, навіть якщо він досі не обрав собі сімейного лікаря

Близько 26% українців досі не обрали лікаря первинної ланки та не уклали з ним декларацію

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про алгоритм дій при Covid-19, якщо немає декларації з лікарем. Близько 26% українців досі не обрали лікаря первинної ланки та не уклали з ним декларацію.

Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 5 лютого 2002 року №65, пацієнт з симптомами гострої респіраторної хвороби або підозрою на неї, який не підписав декларацію з лікарем, має право на безоплатну меддопомогу на первинному рівні.

«Також відбір зразків та лікування пацієнтів під час самостійного звернення пацієнта здійснюється незалежно від наявності декларації. Цей порядок надання первинної допомоги діятиме винятково на період пандемії Covid-19 та карантину. Він передбачає лише перше звернення та обмежений перелік безоплатних послуг для пацієнта», - зазначають у НСЗУ.

Вказано, що пацієнт має право на вільний вибір лікаря. У разі відмови від укладення декларації у центрі первинної медичної допомоги, до якого пацієнт звернувся з симптомами Covid-19, він все одно має отримати консультацію.

«Черговий лікар ПМД здійснює огляд пацієнта, призначає лікування та надає рекомендації відповідно до галузевих стандартів. При необхідності дасть направлення на ПЛР-тестування. Для цього лікарю ПМД потрібно знайти пацієнта в електронній системі охорони здоров’я, якщо він до цього був зареєстрований», - вказано у повідомленні.

Якщо пацієнт не зареєстрований у цій системі, то лікарю необхідно його зареєструвати незалежно від рішення пацієнта щодо укладення декларації. Пацієнт отримує інформацію, що для подальшого користування повним безоплатним пакетом послуг на первинці він має укласти декларацію з лікарем.

До безоплатного пакету послуг на первинній ланці входить чіткий перелік:

консультації лікаря з метою профілактики та контролю основних захворювань

базові дослідження та аналізи

вакцинація дітей та дорослих згідно з календарем щеплень

лікар ПМД виписує електронні рецепти на Доступні ліки, а також електронні направлення до вузьких спеціалістів, на проведення досліджень чи лікування.

Нагадаємо, в Україні з 26 листопада ввели новий метод виклику мобільної бригади для хворих Covid-19. Тепер громадяни через контакт-центр самостійно можуть замовити бригаду для проведення тестування.

Також в НСЗУ роз'яснили, як знайти сімейного лікаря, не виходячи з дому.

Нагадаємо, що очільник МОЗ заявив, що лікувати хворого на Covid-19 повинні й без сімейного лікаря.

Раніше міністр Максим Степанов підхопив коронавірус. Зокрема, він у перший же день хвороби заявив, що лікується як звичайний пацієнт, щоб перевірити як працює в умовах пандемії українська медична система. Зазначимо, що Степанов буквально кілька годин побув «звичайним пацієнтом» і вже прийняв важливе рішення.

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