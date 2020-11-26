Відсьогодні українці можуть самостійно замовляти мобільну бригаду для Covid-тестування

Якщо у вас є симптоми коронавірусу, але вам з якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися до свого сімейного лікаря, вам необхідно викликати мобільну бригаду, - міністр

Замовити бригаду можна за номером єдиного контакт-центру МОЗ ─ 0800602019

В Україні з 26 листопада мобільну бригаду для хворих на Covid-19 можна викликати через контакт-центр самостійно. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Замовити бригаду можна за номером єдиного контакт-центру МОЗ ─ 0800602019.

«Якщо у вас є симптоми коронавірусу, але вам з якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися до свого сімейного лікаря, вам необхідно дзвонити на цей контакт-центр та викликати мобільну бригаду. Вона приїде і забере у вас мазок, щоб зробити тест ─ підтвердити або спростувати Covid-19», ─ повідомив Степанов.

Також міністр додав, що у зв'язку з цим не буде змінюватися алгоритм виклику «швидкої».

«Мобільна бригада - це група медпрацівників, яка приїжджає проводити тест, а «швидка» ─ це зовсім інше. Тут нічого не змінилося», ─ уточнив Степанов.

Як повідомлялося, МОЗ вводить новий спосіб виклику «швидкої» для хворих на Covid-19. Степанов пояснив, що у контакт-центрі з'єднали всі заклади охорони здоров'я, разом з місцевою владою визначили відповідальних осіб.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 25 листопада виявили 15 331 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 225 людей, попередньої доби (229), а одужали – 9 617 осіб (8 420). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 677 189 осіб, одужало – 317 395 осіб, летальних випадків – 11 717, проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.