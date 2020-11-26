У КМДА пояснили, навіщо столичні «швидкі» рухаються з сиренами

Заспокоюватися немає ніяких причин, все в руках кожного з нас, – пояснила Гінзбург

«Прийшов час звернути увагу наших людей, щоб вони задумалися», – глава медичного департаменту КМДА

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург пояснила, чому нині у Києві майже вся «швидка допомога» їздить з увімкненими сиренами.

В інтерв’ю «Главкому» Гінзбург зазначила, що це рішення ухвалили на рівні керівництва міста.

«І дуже правильно. Це для того, щоби звернути увагу мешканців столиці на те, скільки пацієнтів на добу потребують госпіталізації. Може, сирени повернуть їх увагу до проблеми. Нехай люди задумаються, що потрібно берегти своє життя. Нині це нововведення розглядається як приклад для інших міст. Всі думають: це не стосується мене, якщо мій друг переніс «ковід» у легкій формі, значить все добре і нічого страшного. По-перше, все зовсім не так, як собі малюють люди. А по-друге, є повторні інфікування. Пацієнти заспокоюються: мовляв, я вже ж перехворів, але потім інфікуються вдруге і хворіють важче. Заспокоюватися немає ніяких причин, все в руках кожного з нас», – пояснила вона.

Крім того, Гінзбург відповіла тим, хто критикує використання сирен.

«Не знаю як щодо повного локдауну, але, може, вже прийшов час, коли потрібно звернути увагу наших людей, щоб вони задумалися. Ви бачите у мережі відеоролики з пацієнтами, які перебували у важкому стані, а потім діляться враженнями від хвороби, від того, як перебували за крок від смерті. Але при цьому ще не говоримо, що у таких пацієнтів потім можуть проявитися ускладнення від того, що вони сьогодні перехворіли на «ковід», – додала лікарка.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Як повідомлялося, у «Слузі народу» пояснили, куди зникають гроші на доплати медикам.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розглянула проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

До слова, в уряді готові замінити карантин вихідного дня «планом Б».

Крім того, Офіс Зеленського хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19.

Раніше глава МОЗ зазначив, що для облаштування госпіталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.

Зазначимо, що столична влада назвала єдине можливе місце для мобільного коронавірусного шпиталю.