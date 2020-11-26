Інфекціоніст спрогнозувала пік захворюваності на Covid-19 в Україні

Зараз в Україні збільшується смертність серед молодих людей у віці до 60 років, - лікар

Ольга Голубовська вважає, що пік пандемыї буде у грудні-січні через погіршення погодних умов

Головний позаштатний лікар-інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська прогнозує пік захворюваності на Covid-19 в Україні в грудні-січні. Про це Голубовська заявила під час виступу на Українському жіночому конгресі.

Лікар зазначила, що через погіршення погодних умов, збільшуються дози збудника вірусу.

«Ми спостерігаємо інтенсивну передачу інфекції зараз. Пік, я думаю, у грудні і січні ще буде. І він наростає. Ви зараз побачите, статистика підійде через кілька тижнів», ─ вважає інфекціоніст.

Голубовська звернула увагу, що зараз в Україні збільшується смертність серед молодих людей у віці до 60 років, а з приходом холодів, перебіг хвороби проходить ще важче.

«В силу погодних умов, людина отримує велику дозу збудника. А будь-яке інфекційне захворювання ─ це, в тому числі дозозалежний процес. Тому ми нікуди не подінемося», ─ стверджує Голубовська.

Раніше Голубовська заявила, що для ефективної боротьби з Covid-19 необхідно ввести локдаун як мінімум на три тижні.

Нагадаэмо, також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також допустив локдаун на новорічні свята через ситуацію з коронавірусом в Україні.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

До слова, відсьогодні, 26 листопада, українці можуть самостійно замовляти мобільну бригаду для Covid-тестування.

Як повыдомлялося, в Україні за минулу добу 25 листопада виявили 15 331 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 225 людей, попередньої доби (229), а одужали – 9 617 осіб (8 420). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 677 189 осіб, одужало – 317 395 осіб, летальних випадків – 11 717, проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.