Степанов кілька годин побув «звичайним пацієнтом» і вже прийняв важливе рішення

Українці зможуть підписувати декларації з лікарями в онлайн-режимі

Хворий на коронавірус міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні оголосив, що хоче у своєму лікуванні пройти шлях «звичайного пацієнта». І вже за кілька годин чиновник прийняв важливе рішення. Він вважає, що в Україні потрібно запровадити можливість підписання декларації з сімейними лікарями онлайн. Також в Україні має з'явитись база лікарів, які будуть консультувати пацієнтів з Covid-19 та вести їх лікування.

Про це він оголосив у своєму відеозверненні у Facebook.

За словами урядовця, потрібно вирішити проблему підписання декларації з сімейними лікарями онлайн.

«У людей, хворих на Covid-19, повинна бути така можливість. Впевнений, що нам вдасться з цим розібратися вже цього тижня», - зазначив Степанов.

Він також розповів, що з'явиться база лікарів, які будуть оперативно консультувати пацієнтів без сімейного лікаря. Крім того, такі пацієнти мають отримати контакти лікаря, який буде вести їх весь час захворювання на Covid-19.

«Такі лікарі повинні бути у всіх регіонах України», - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Степанов захворів на коронавірус.

Пізніше він заявив, що хоче пройти через цю хворобу як звичайний пацієнт і випробувати на собі український протокол лікування Covid-19.

Між іншим, розробник вакцини BioNTech вважає, що світ повернеться до звичайного життя до кінця 2021 року.