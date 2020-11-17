Лікувати хворого на Covid-19 повинні й без сімейного лікаря – МОЗ

Декларацію з сімейним лікарем можна буде підписати після одужання

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що необов'язково мати декларацію з сімейним лікарем, щоб хворій людині надали меддопомогу. Зокрема, лікувати зараженого коронавірусом повинні й без сімейного лікаря.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, декларацію можна буде підписати вже після одужання.

«Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на Covid-19, вам зобов'язана амбулаторія надати меддопомогу. Навіть, якщо у вас немає сімейного лікаря», - заявив він.

До слова, як повідомляють джерела на Банковій, президент Зеленський невдоволений роботою очільника МОЗ Максима Степанова. Однак звільняти його зараз не планує. Степанов відреагував на чутки про свою відставку. Міністр вважає, що він «незручний» для фракції «Голос».

Наразі міністр перебуває на самоізоляції вдома, адже саам підхопив коронавірус. Зокрема, він заявив, що лікуватиметься як звичайний пацієнт, щоб перевірити як працює в умовах пандемії українська медична система. Зазначимо, що Степанов буквально кілька годин побув «звичайним пацієнтом» і вже прийняв важливе рішення.

Коронавірус в Україні

Всього 557657

Хворіють 296818

Одужали 250983

Померли 9856

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В Україні за минулу добу 16 листопада коронавірус виявили у 11 968 людей. Також за минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19. Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів. Одужало – 6 786 осіб.

Cтаном на ранок 17 листопада у світі зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали від цієї хвороби вже понад 38,4 млн людей.

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